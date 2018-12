Ky është pedagogu që koordinohet me Ramën, takimi në Kryeministri

Pedagogu i Fakultetit të Ekonomisë, Rezar Prifti, ka dyshime se po përdoret për të ndikuar mbi studentët për të hequr dorë nga disa prej kërkesave dhe të ulen në bisedime me kryeministrin Edi Rama.

Burime të sigurta kanë konfirmuar për Politiko.al se Prifti ka zhvilluar dje një takim me kryeministrin Rama. Ai është akuzuar publikisht edhe nga studentët se po u bën presion për të tërhequr nga kërkesa për financimin e arsimit me 5% të GBP-së.

Gjithashtu, ky pedagog ka lidhje të ngushta miqësie me Ervin Demon, ish-zv/ministër i Arsimit i dorëhequr pas skandalit me plagjiaturën. Mësohet se Rama dhe Demo po përdorin pikërisht Rezar Priftin për të bindur studentët që të ulen në negociata, ndonëse kjo refuzohet prej 10 ditësh.

Ervin Demo ka qenë zv/Dekan i Fakultetit të Ekonomisë, ndërkohë që Politiko.al ka raportuar se pas largimit si zv/ministër, ai ka nisur punën për t’u zgjedhur kandidat i Partisë Socialiste për bashkinë e Beratit në zgjedhjet e 2019-ës.

Ndërsa studentët vijojnë protestën e tyre në ditën e 10-të, mbrëmjen e sotme është zhvilluar një incident mes tyre dhe policisë.

“Faxëeb.al”, ka siguruar videon nga momenti i përplasjes, ku policia nuk ka lejuar protestuesit që të marrin ngrohëse për t’u ngrohur.

Pas ndalimit të ndezjes së zjarrit me dru, policia tashmë nuk ka lejuar që studentët të përdorin asnjë mjet alteranativ për tu ngrohur.