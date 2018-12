Kush është Fetiu, shoqëruesi i Ramës që dhunoi studentët në Vlorë

Gjatë paradites së sotme Kreu i qeverisë është përballur në Vlorë me inatin e studentëve për mos realizimin e kërkesave nga ana e qeverisë së tij.

Gjatë mbërritjes dhe deri ne nisjen e takimit të Edi Ramës në Vlorë ka plot skandale, por me e rënda është ajo ku duket shoqëruesi i Ramës me emrin Feti që ul dhe shtyn me dhunë studentët në sallë. Ai është komandanti i grupit që u ul në sallë bashkë me gardistët e tjerë

Përveç skandalit jashtë ku studentet pretendojnë që janë kapur prej fyti edhe nga vetë Rama, sjellja e trprojeve të tij brenda salles ishte e dhunshme dhe e paprecedent.