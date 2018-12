Kunati i Mimit të radarëve të drogës zgjidhet në krye të Këshillit të Prokurorisë, karteli në festë

Mbledhja e parë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë formalizoi zgjedhjen e kryetarit të saj, njeriun e paracaktuar që para shumë muajsh dhe që përfaqëson interesat e klanit të dr5ogës në qeveri. Gent Ibrahi është zgjedhur në krye të Këshillit të Lartë të Prokurorisë. Po kush është Ibrahimi? Ai është kunati i Mimi Kodhelit, ish ministres së Mbrojtjes që urdhëronte fikjen e radarëve për të lejuar trafikun e drogës. Kodheli është një vartëse jo vetëm e Ramës, por edhe e klanit Tahiri, i cili pas zgjedhjes së Ibrahimit e shikon veten më të sigurtë për hetimet ndaj përfshirjes së tij në trafikun e drogës.

Gent Ibrahimi, konstitucionalist dhe ekspert i shumë projekteve të Fondacionit “Shoqëria e Hapur për Shqipërinë” është emri që pritet të drejtojë strukturën përgjegjëse për zgjedhjen e Prokurorit të Përgjithshëm, të prokurorëve të SPAK-ut, si edhe për emërimet, transferimet e penalizimeve të prokurorëve të Republikës.

Pak orë pasi disa prokurorë u zgjodhën si anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorë, në adresë të tyre kanë mbërritur sinjalet nga persona të rëndësishëm të maxhorancës socialiste që duhet të votojnë kandidaturën e Gent Ibrahimit për pozicionin e kryetarit të KLP.

Këto “sinjale” në favor të Gent Ibrahimit shoqërohen me termin se “është njeriu i Ambasadës Amerikane”, kjo për faktin se bashkëshortja e tij është një prej këshilltareve të misionit OPDAT.

Ibrahimi ka nisur karrierën e tij si jurist në fondacionin Soros dhe shërbeu si Ekspert i Nivelit të Lartë gjatë hartimit të Reformës në Drejtësi, nën siglën e grupit të multimiliarderit Xhorxh Soros. Gjithashtu, ai ka lidhje të ngushta familjare me një eksponente të rëndësishme të Partisë Socialiste, ish-ministren e Mbrojtjes dhe sot deputeten Mimi Kodheli.

Gent Ibrahimi u zgodh anëtar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë disa muaj më parë, së bashku me 4 të tjerë, si pjesë e shoqërisë civile. Ai tashmë është në pritje për të marrë zyrtarisht drejtimin e KLP-së, një përzgjedhje e cila është diskutuar prej shumë muajsh në ambjentet politike dhe juridike.

Mbledhja e parë e Këshillit të Lartë të Prokurorisë është parashikuar të zhvillohet paraditen e së Hënës, 17 Dhjetor, pavarësisht se është ende e paqartë se në cilin ambjent do të zhvillohet. Në një takim të zhvilluar paraditen e së Enjtes nga EURALIUS dhe OPDAT, me anëtarët e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, përfaqësuesi i qeverisë, zv.ministri i Drejtësisë Toni Gogu, deklaroi se ende nuk është përcaktuar një godinë se ku do të ushtrojnë funksionet dy strukturat më të rëndësishme të sistemit të drejtësisë.

KLP përbëhet nga 11 anëtarë, 5 prej të cilëve përfaqësues të avokatisë, pedagogjisë e shoqërisë civile, ndërsa 6 vijnë nga radhët e prokurorëve. Më herët këtë javë, Mbledhja e Përgjithshme e Prokurorëve zgjodhi 6 anëtarë, të cilët i bashkohen 5 të tjerëve, të zgjedhur në Shkurt 2018 nga Parlamenti i Shqipërisë vetëm me votat e maxhorancës socialiste.

Ligji “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” parashikon se kryetari i KLP-së zgjidhet në mbledhjen e parë konsituuese, me votim të thjeshtë nga anëtarët jo-prokurorë. Drejtuesi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë ka kompetenca të gjera për organizimin dhe funksionimin e institucionit.

Ndryshimet Kushtetuese, në kuadër të Reformës në Drejtësi, parashikuan ngritjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë si institucioni që do të trajtojë karrierën e prokurorëve. Reforma në Drejtësi u hartua sipas projektit të hartuar nga fondacioni Soros, nëpërmjet të cilit sistemi gjyqësor kalonte nën kontrollin e plotë të kryeministrit Edi Rama.

Gjithashtu, ka pasur akuza të forta se edhe ish-ambasadori amerikan, Donald Lu, një prej mbështetësve më të fortë të këtij varianti të Reformës në Drejtësi, për lidhjet me fondacionin Soros. Diplomati Lu i ka mohuar këto zëra, por dokumenta të publikuar gjatë muajve të fundit kanë provuar lidhjet e forta ndërmjet ambasadorit, kryeministrit shqiptar dhe fondacionit Soros, të gjithë të angazhuar për miratimin e Reformës në Drejtësi.