Kripa e tepërt shkakton hipertension dhe gërryen kockat

Një dietë me përbërje të të lartë kripe, e zakonshme në shumë vende të zhvilluara, jo vetëm shkakton hipertensionit dhe sëmundjeve kardiovaskulare, por ajo gërryen kockat nga brenda, duke krijuar vrima.

Ky është rezultati paraprak i një kërkimi të ri australian, i cili nëse konfirmohet, jep një prioritet edhe më të lartë në luftën kundër varësisë ndaj kripës.

Shkencëtarët e zemrës dhe diabetit në “Baker Heart and Diabetes Institute” në Sidnei kanë ushqyer minj laboratorikë për 12 javë me një dietë të lartë të kripës (ekuivalent për njerëzit në 12 gram kripë në ditë, e cila është ajo që shumë njerëz konsumojnë) për të shqyrtuar efektet, përveç hipertensionit.

Ata zbuluan se minjtë kishin sisteme imunitare jashtëzakonisht aktive dhe një numër të tepërt të qelizave të bardha të gjakut të prodhuara nga qelizave staminale “rebele” në shpretkë.

“Ne vazhduam të përpunonim të dhënat dhe dëshmitë u shumëzuan”, tha Murphy. Studiuesit shqyrtuan eshtrat, ku qëndronin qelizat burimore dhe i gjetën të mbushura me vrima.

Qelizat imune hiperaktive, të rritura tepër për ekspozim ndaj niveleve të larta të kripës, kishin gërryer indet e eshtrave. Studimi, ende në fazën paraprake, ende nuk është publikuar, por rezultatet janë prezantuar në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare.

“Kockat nuk janë të ngurta. Ato përbëhen nga një pllakë për qelizat kockore, me qelizat staminale që janë përgjegjëse për prodhimin e qelizave të reja të gjakut. Kur qelizat imune të fillojnë të gërryejnë kockat, staminalet shpërndarë lirisht”, shpjegon shkencëtari.

Ato pastaj fillojnë të prodhojnë shumë qeliza të bardha të gjakut, të cilat mund të bllokojnë enët e gjakut dhe të ngrenë presionin e gjakut.

Ky proces i injoruar deri më tani mund të shpjegojë pse dieta e kripës së lartë shkakton sulme në zemër, thotë Murphy.

Hulumtimi është pjesë e një iniciative më të gjerë të komunitetit shkencor botëror për të rishikuar sëmundjen kardiovaskulare, një term gjithëpërfshirës për të gjitha çrregullimet kardiake të shkaktuara nga presioni i lartë i gjakut dhe kolesteroli i lartë. Studimi i ri tregon se sistemi imunitar gjithashtu luan një rol të fortë.