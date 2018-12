Keta janë dy hajdutët e studentëve, si futën në xhep qindramilionë nga fondet e tyre!

Ish-Kryeministri Berisha ka sulmuar ashpër nënkryetarin e Bashkisë së Tiranës Arbër Mazniku dhe këshilltarit për mediat të Edi Ramës Endri Fuga.

Te dashur miq, keta te dy qe kane pozuar si lovers jane Endri Fuga, sugari i Rames dhe famozi Arber Mazniku.

Ne kete status nuk jane per pasionin qe Sugari ka per paruket, ju rikujtoj ketu skandalin e tij ne Samitin e NATOs ne Glasgoë, nuk jane ketu as per pozen erotike sepse nuk me intereson aspak orjentimi i tyre homo, hetero apo bi, nuk jane ketu as lidhjet e tyre te fuqishme me krimin, devjimin e Lanes per klanet e droges dhe prishjen e qindra banesave te qytetareve te shkrete.

Fuga dhe Mazniku jane ketu si hajdute qe u lumturuan duke vjedhur studentet.

Keshtu, Sugar Fuga ka futur ne xhep nga fondi i ekselences, pavaresisht se vete ka nderprere studimet si medioker ne Rome, fiks 100 milione leke per te bere master dhe krahas grabitjes se 100 milioneve per master ka marre edhe çdo muaj pagen mujore si drejtor i komunikimit te Kallam Deshtakut, perveç shperblimeve te tjera te majme.

Kurse Arber Mazniku, pasi u perdor nga Rama per promovimin e ligjit te shkaterrimit te universiteteve publike dhe shnderrimit te universiteteve te klienteles ne miniera parash per Ramen, ndrikull Vilen, Maznikun, Fugen ai u caktua anetar bordi i Universitetit publik dhe i caktoi vetes 300 mije leke rroge per nje mbledhje qe ben ne muaj.

Hujdut Mazniku ishte te enjten e kaluar ne Opinion, gjate debatit nje student e menderosi, e shperfytyroi, e bukosi me deklaraten e tij, i cili i tha:

“Si ka mundesi qe une megjithese jam i katerti ne kursin tim nuk mund te ndjek per shkak te mesatares masterin ne universitetin publik ku studjoj kurse ne universitetet private pranohen per master studente me mesatare 5?”

Deklarata e studentit te mençur e goditi hajdut Maznikun ne zemer, e la pa fryme, e beri mat, pasi ajo u tregoi shqiptareve se si u bene kasa te ndarjes se parave me qeveritaret universitet e Klienteles.

Pra ligji i Kallam Deshtakut duke u mbyllur dyert per master studenteve ne universitete publike, per ti detyruar ata te shkojne dhe paguajne shuma te medha universiteteve te klienteles, i shnderron ato ne miniera parash per qeveritaret. Kesaj deklarate shkaterruese, hajdut Mazniku i zene ne çark iu pergjigj “po, por universiteti privat i Harvardit vendos mesataren 9,75 per te pranuar per master”, pra ne huti dhe panik perdori shembullin qe e nxori cullak hajdut para shqiptareve. sb