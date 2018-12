Kërcënohet me jetë ministri italian, Salvini: Të shtunën e ardhshme në Piazza del Popolo, ne do të përgjigjemi

Ministri i Brendshëm italian njëkohësisht zv/kryeministër, Matteo Salvini është kërcënuar me jetë nga tre shqiptarë.

Kërcënimi është bërë përmes një letre anonime, e cila ka mbërritur mëngjesin e sotëm në godinën e ministrisë që ai drejton.

“Ke 3 shqiptarë pas qafe, do ekzekutohesh, je derr, gay”, shkruhej në letër.

Salvini ka zgjedhur ta ndajë letrën në rrjetet sociale, duke ironizuar edhe gramatikën e keqe. Krahas letrës së publikuar nuk ngurron t’i dërgojë puthje e përqafime personave që ia dërguan.

“Letra e kërcënimeve, veçanërisht gramatika italiane erdhi në Ministri. Ajo tërheq drejt, puthjet dhe përqafimet! Të shtunën e ardhshme, më 8 dhjetor në 11 në Romë në Piazza del Popolo, ne do të përgjigjemi me buzëqeshjet e një deti italianësh të respektuar!”, shkruan Salvini në Instagram.