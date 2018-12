Rama ka frikë se do ta pësojë si Adil Çarçani, vizitë e papritur në Qytetin Studenti

Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një vizitë në “Qytetin Studenti”, ku ka inspektuar punimet që po bëhen në konviktet studentore, financim ky i qeverisë gjermane.

Ai tha se aktualisht ka filluar puna në 9 konvikte në Qytetin Studenti, ndërsa tha se ambicia e qeverisë është që të gjithë konviktet e Shqipërisë të kalojnë në një stad tjetër.

Por pas kësaj vizite ka reaguar edhe Partia Demokratike, me anë të deputetit Tritan Shehu, i cili thotë se shefi qeverisë shkon për vizitë tek godinat në kohën kur studentët janë larguar, ndërsa shtion se Rama ka frikë se do ta pësojë si Adil Çarcani në 1990.

“Kryeministri “viziton” Qytetin e Studenteve…por vetem sot kur studentet jane larguar! Krejt bosh ky “qytet” simbol keto dite, vetem Kryeministri e shoqeruesit e tij.

Sic duket ka frike ta pesoje aty si Adil Carcani me 1990-ten. Mbasi mori ne universite te ndryshme mesazhe te ngjashme me ato qe moren Muho Asllani, Lenka Cuko etj ne ato vite, vjen ne kete ”Qytet”, por vetem me nje kusht, te ishte pa studente! Dialog apo monolog ky?!”, shkruan Shehu.