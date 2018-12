Hej NEANDERTAL…pse?

Edison ÇELA

Kjo urrejtje primitive ndaj pronareve te vjeter, kaq e vjeter, kaq e madhe… Shume here me e madhe se falja, qe ne ua dhame ne heshtje monstrave komuniste!

Dhe sot, kur pronari rimerr pas nje shekulli pronen e tij, qe rrjedh gjak vuajtjesh e gjak djerse, urrejtja e nje shoqerie primitive e “pasurise kolektive”, gulçet si “NEANDERTAL” perseri me mllef e maraz. Denon shoqerine pse ma ktheu mua “Armikut” pronen e time!

Nje posedues e nje portali, me pohoi se sulmet jane inskenim i qeverise!

Sa e vyshkur kjo metode, sa e vjeter, sa vulgare!

Na vodhet jeten, besimin, historine, mundin, kontributin per atdhe te gjysherve duke e shendruar ate ne tradheti kombetare, gjymtuat pasardhesit e tyre .

U lindem me njollen e deles se zeze ne kampe internimi.

U rritem nen presionin totalitar, duke u shnderruar dhe marre vese te ujkut te kanosur hienash per te mbijetuar ne ate kolere komuniste! Gjithkund shihja i vogel shoqerine komuniste “te gjithe te barabarte” e ne ngado ishim si mish i huaj, ishim jetimet e shoqerise! “Nuk ishim dora juaj”.

Do kisha dashur te isha i pavuajtur, i perkedhelur, i perkrahur pa merite nga shoqeria. Ah, sa do kisha dashur per ate Zot! Por Perendia me kish taksur nje mallkim! Te mos isha kelysh kom