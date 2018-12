“Hë si thoni, doni a s’doni”?, deputeti tallet keq me përgjigjet e Ramës

Deputeti i Partisë Demokratike, Luçiano Boçi, ka reaguar lidhur me takimin që kryeministri Edi Rama po zhvillon në Universitetin Bujqësor të Tiranës me disa studentë.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, deputeti demokrat teksa parashtron kërkesat e studentëve të cilët vijojnë protestën e tyre prej 14 ditësh, sulmon në përgjigje Kryeministrin për koncesionet dhe akuzat e tjera për aferra korruptive.

Postimi i Boçit:

1 – Rritja e buxhetit me 5 % e GDP me qëllim mundësimin e përgjysmimit të tarifës së studimit për çdo nivel studimi, përmirësimin e mësimdhënies dhe infrastrukturës, Universitet/konvikt.

– Po, kollaj fare! Arsimin do ia japim me konçesion Vilmës. Normal, ku është Vilma ka lekë qeveria, se në fund të fundit juve do ua marrim nga xhepat, se ku do i gjejmë ne?! Të jeni të bindur se kjo, nga përgjysmim do ta bëjë falas fare, ju betohem. Si me chekup-in!

2 – Transparencë me buxhetin nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe IAL-ve, publikimi i të gjitha shpenzimeve online.

– Po, e lehtë fare. Këtë punë e qan zyra e propagandës e Fugës, mjafton të besoni atë që ai thotë e shkruan. Madje ky është më i saktë dhe se INSTAT-i im.

3-Rritja nga 10 % në 50 % e peshës totale të votës së studentëve për të zgjedhur kandidatët për dekan, rektor dhe çdo fakultet të ketë një përfaqësues të studentëve në senatin akademik.

– Po mor po mor po! Dakort jam se deri atëhere do i kemi mbyllur universitetet publike dhe do i kemi kthyer në të pavarura publike, sipas kapitullit XII, ku ligjin, si tek privati, do e bëjë administratori.

4 – Rishikim i titujve akademikë dhe verifikimi i plagjiaturave të doktoraturave dhe teksteve mësimore.

– Po e madhe! Por këtë, mos iu ngeli hatri, do ia jap me tenderim të drejtpërdrejtë Cacit të Mesdhetarit dhe Gjylametit, se kjo ka dhe përvojë personale në këtë punë. E dinë vetë ata më pas se kë lenë dhe kujt ia këpusin kokën.

5 – Mbështetur në nenin 99 mbi Këshillat e Studentëve, Ligji i Arsimit të lartë, pika 2 kërkojmë që Bordi i Administrimit të IAL-ve të ketë numër të barabartë votash si nga MASR dhe IAL-të si dhe të shtohen një përfaqësues në këtë bord nga studentët.

– Po! unë kam qenë shumë i mërzitur që nuk i kemi të gjithë freshistë në këto organe. Do t’i mbulojmë me 100% anëtarë të FRESSH-it, senatet e bordet por dhe këshillat studentorë. Jam 100% ok.

6- Pajisja e të gjithë studentëve me Kartën e Studentit brenda vitit akademik 2018-2019 (të ndiqen nga bashkitë përkatëse)

– Po, po! Me këtë po merret firma offshore e Damianit dhe me përvojë amerikane, për të cilën do kalojmë 30 milion euro të tjera.

7 – Ndërtimi i një biblioteke me standarde europiane dhe me libër universitar online, falas për studentët në gjuhën shqipe.

– Po! Kjo pothuaj është gati. Firma “Fusha” ka paraqitur një ofertë të pakërkuar për prishjen e Akademisë së Shkencave se është me qera aty, ku bashkë me ca kulla të larta ka në plan dhe një bibliotekë me 3D. Ligjin special e kemi bë me kohë gati.

8 – Vlerësim i perfomancës në mësimdhënie dhe kërkim shkencor i pedagogut, publikim i tij, online dhe regjistrimi i leksioneve.

– Po, e realizueshme, por më lejoni që këtë të fundit t’ia le amanet Linditës se ajo vdes për kërkimin shkencor.

Hëëëë si thoni?!

Doni apo s’doni?!