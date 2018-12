Goditja e Ramës me vezë bën xhiron e botës, EuroNews: Kryeministri shqiptar moment shoku në parlament

Goditja e Edi Ramës me vezë në parlament ka marrë dhenë. Thuajse të gjitha mediat ndërkombëtare e kanë pasqyruar lajmin.Edhe televizioni ndërkombëtar EuroNews i ka bërë jehonë goditjes së Ramës.

Ja çfarë shkruan EuroNews

Moment shoku në parlament: Kryeministri shqiptar Edi Rama goditet me vezë nga një anëtar i opozitës.

Punonjësit e rendit mundën ta largonin deputetin e Partisë Demokratike Endri Hasa nga foltorja.

Ai u përjashtua nga parlamenti për 10 ditë.

Partia Demokratike tha se, deputetet e opozitës ishin fyer nga fjalët e Ramës. Me goditjen me vezë, Hasa u solidarizua me studentët demonstrues.

Studentët po protestojnë për një reduktim të tarifave të shkollimit që nga fillimi i muajit.

Atyre tani u janë bashkuar grupe të tjera të ndryshme, protestat e të cilave janë të drejtuara në përgjithësi kundër politikës qeveritare.

Demonstruesit denoncojnë, ndër të tjera, varfërinë e shfrenuar dhe çmimet e larta të karburantit.