Edhe në dhjetorin e ‘90 pati nga ata që u futën nga Sigurimi i Shtetit që të sabotonin protestën!

Edi PALOKA

Edhe ne dhjetorin e ‘90 pati nga ata qe u perpoqen ta zvoglojne e ta shuanin protesten.

Debatin tim te pare e pata pikerisht me njerin prej tyre, qe kishte zene mesin e nje grupi studentesh e bertiste se levizja ishte e studenteve konviktore e nuk kishin pse i bashkoheshin studentet e Tiranes.

Po keta tipa, u perpoqen te ndalonin bashkimin e pedagogeve e me pas dhe te qytetareve me studentet protestues. Cuditerisht ata ishin me aktivet e nganjehere me ekstremistet mes studenteve dhe te jem i sinqerte, perpjekjet e tyre fillimisht i mora thjesht si deshire per te ruajtur protagonizmin, si ego personale per tu evidentuar si drejtues te levizjes e per te shmangur “konkurrencen” e te tjereve. Me vone, pas disa vitesh, kur u hapen letrat rezultoi qe personi me te cilin une debatova dhe qe perpiqej te evidentohej si nje nga drejtuesit e levizjes, kishte qene bashkepuntor i Sigurimit te Shtetit…

“Argumentat” dhe qendrimet e tyre ishin te njejte me ato qe po perdorin larot e sotem te futur mes studenteve qe kerkojne ta kufizojne levizjen e tyre ne disa kerkesa minimaliste.

Ne ate kohe spiunet e Sigurimit nuk ja dolen te na ndalin, uroj qe dhe studentet e sotem te mos bien viktima te ndyresirave te ngjashme qe kane hyre mes tyre me te njejtin qellim.