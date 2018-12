Edhe Kisha në krah të studentëve dhe kundër monologut të Ramës

Numrin 1 i Kishës Katolike Shqiptare, George Frendo foli edhe për protestën e studentëve, për të cilën ai bëri edhe një letër publike pak ditë më parë në mbështetje të tyre.

Në A2, Arkipeshkvi i Arkidioqezës Metropolitane Tiranë-Durrës u shpreh se studentët kanë të drejtën në protestën e tyre për arsim të lartë falas. Ndërkohë, ai thotë se zgjidhja është dialogu, por dialog nuk do të thotë monolog, shprehet Frendo.

“Unë nuk flas si politika, por si një person që e do këtë vend dhe të mirën e këtij vendi. Unë edhe në deklaratën time kam folur për dialog. Por duhet të jemi të qartë se çfarë do të thotë dialog. Dialogu nuk është monolog.

Unë flas me ty, por çfarë kam ndërmend do të imponojmë. Dialogu nuk është as kompromis. Dialogu kërkon një hapësirë për të vërtetën dhe atë që është e drejtë. Domethënë është dëgjimi dhe vlerësimi i arsyeve të njëri-tjetrit”, u shpreh Frendo.