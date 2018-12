Denoncimi: Ministrat janë vërsulur për vakanca përrallore, ndërsa 10 mijë punonjës policie lihen pa rroga

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar mesazhin e një oficeri policie, i cili shkruan se, sot eshte data 24 Dhjetor dhe asnje punonjes i policise se shtetit nuk ka marre asnje leke qe i takon per vitin 2018 si ore suplementare, pagese per ushqim e veshmbathje.

Qendrim banditesk i narkoqeveritareve ndaj policise!

Nderkohe qe ministrat vete jane versulur per vakanca perrallore ne detra te nxehta apo tropike, policine e shtetit e lene pa asnje qindarke sikur te ishte skllavopolici. Turp!

Lexoni mesazhin e oficerit dixhital. sb

Mirembrema Doktor. Meqenese Policia e Shtetit nuk ka sindikate dhe njekohesisht nuk i lejohet te protestoje per te drejtat qe i shkelen cdo dite mendova tua dergoj Ju kete mesazh qe ta beni publik. Sot eshte data 24 Dhjetor dhe asnje punonjes i policise se shtetit nuk ka marre asnje leke qe i takon per vitin 2018 si ore suplementare, pagese per ushqim e veshmbathje. Sa per shperblim as qe behet fjale qe nga viti 2013. Ky eshte nje diskriminim qe u behet rreth 10 000 punonjesve te policise se shtetit. I bejme thirrje qeverise qe ta marre seriozisht kete problem, perndryshe nuk mund t’i parashikojme pasojat, pasi punonjesit e policise jane mjaft te indinjuar dhe ndihen te neperkembur.