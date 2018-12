Denoncimi iprindit: 100 mijë lekë vajzës studente për të shkuar në “dialogun” e Ramës

Një prind ka denoncuar se si vajzës së tij student në Fakultetin e Mjekësisë i janë ofruar 100 mijë lekë për t’u bërë farsë që të shkojë në dialog me kryeministrin, para të cilat ajo i refuzoi me neveri. Prindi i është drejtuar me një mesazh portalit JOQ ku shkruan se ka dy vajza në fakultetin e Mjekësisë njërësi i janë ofruar para.

Për këtë ngjarje ka reguar edhe ish-Kryeministri Berisha.

“Noriega dhe vasalet e tij perdorin narkoeurot per te blere studentet. Turpi i mbulofte! sb”, shkruan Berisha në Facebook.