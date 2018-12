Çfarë ndodhi sot në protestën e studentëve (Foto)

Studentët vijojnë protestën e tyre në të gjithë Shqipërinë, auditoret janë të gjitha bosh dhe nuk zhvillohet mësim në asnjë fakultet në të gjithë vendin. Sot studentët bllokuan akset kryesore të Tiranës duke paralizuar trafikun. Më pas studentët u grumbulluan sërui=ish para kryeministrisë ku po protestojnë për realimin e 8 kërkesave të tyre.

Qeveria po tenton ti përçajë. Ndërkohë që një student në mënyrë simbolike ka shkruar në sheshin para krYeministrisë “Jo dialog” duke kembëngulur në realizimin e të gjithë kërkesave të tyre pas asnjë negociatë apo dialog.

E gjithë makineria propagandistike e Rilindjes ka lënë çdo temë mënjanë dhe i është përkushtuar me fuqi të plotë, protestës së studentëve. Me të vetmin qëllim; demotivimin e kësaj lëvizje që e ka bërë kryeministrin Edi Rama të ngryset e të gdhihet në rrjetet sociale me hallin e vetëm, për t`ja hedhur edhe këtë herë.

Rruga që është zgjedhur për të demotivuar, përçarë dhe në fund për ta katandisur këtë protestë në një fitore të Edi Ramës; është ajo e përdorjes deri në nivel lecke të mediave të cilat prej kohësh janë bërë kliente të pushtetit.

Në krye të shtabit propagandistik si gjithmonë është vendosur vetë Endri Fuga, i cili shpërndan në mënyrë të organizuar lajme të cilat nuk duan shumë “profesionalizëm”, për tu dalluar se janë përgatitur nga e njëjta dorë.

Në ditët e para të protestës strategjia e Ramës e pasqyruar në shumicën e mediave të shkruara, televizive dhe ato online, ishte përpunimi i opinionit, se studentët duhej të uleshin me kryeministrin të bisedonin dhe pas kësaj të gjitha kërkesat e tyre do të realizoheshin.