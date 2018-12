Bora mbulon Kukësin, akset problematike në Veri

Që prej orës 14:00 të mesditës së sotme, i gjithë qarku i Kukësit është përfshirë nga reshjet e borës me intensitet të lartë. Lartësia e saj në qytetin Kukësit është 15 cm, në Krumë 12 cm ndërsa në Bajram Curri 30 cm. Valbone 45 cm. Edhe për shkak të temperaturave nën zero problemet e para janë shfaqur në qarkullimin e mjeteve.

Sipas informacionet e fundit nga Kryepleq të fshatrave të ndryshëm të qarkut të Kukësit këto janë akset problematike…

Kukës – Ura Topojanit e hapur vende-vende me vështirësi

Ura Topojanit – Shishtavec e bllokuar

Ura Topojanit – Novosej e bllokuar

Ura Topojanit – Kollovoz e bllokuar

Ura Topojanit- Shtreze e bllokuar

Ura Topojanit – Cernaleve e bllokuar

Ura Topojanit – Oreshke e bllokuar

Ura Topojanit- Brekij e bllokuar

Ura Topojanit – Turaj e Bllokuar

Ura e Topojanit – Nimçe e bllokuar

Ura Topojanit – Topojan e bllokuar

Fush-Dugagjin – Surroj e bllokuar

Kukes – Bushtrice e hapur, ende vende me vështirësi

Kukes – Diber me vështirësi dhe zinxhire

Kukes – Has e hapur

Has – Bajram Curr me vështirësi dhe Zinxhire

Rreshen – Morine ( rruga e Kombit) e hapur po punohet me 14 borpastruese dhe 40 punonjës ne gatishmëri .

Policia Rrugore këshillon të gjithë drejtuesit e mjeteve, të kenë goma dimërore dhe zinxhirë.