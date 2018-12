Berisha: Po dridhen themelet e narkoshtetit, qytetarët t’i bashkohen protestës së studentëve!

Studentët e Universiteteve publike në Tiranë kanë vijuar sërish me protestën e tyre në shenjë kundërshtie për tarifën e studimit.

Përmes një statusi në Facebook ish-Kryeministri Sali Berisha i ka bërë thirrje qytetarëve që t’i bashkohen protestës së studentëve. Ai theksoi se me këtë protestë po dridhet qeveria e Ramës.

Postimi i ish-Kryeministrit Berisha ën Facebook

Studentet me protesten e tyre gjigande po bejne te dridhen themelet e Narkoshtetit. Kallam Deshtaku dhe narkoministrat e tij drejt kapitullimit.

Ju bej thirrje qytetareve te bashkohen me studentet. Ata kane te drejte. Studentet do fitojne! sb

Mijëra studentë të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Arkitekturës dhe Urbanistikës, janë përsëri sot në protestë kundër rritjes së tarifave nga Edi Rama.

Të gjithë studentët kërkojnë anullimin e këtij vendimi i cili rëndon mbi xhepat e çdo familjeje, që ka të paktën 1 fëmijë student.

