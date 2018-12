Bejtja shpërthen ndaj Ramës: Ke frikë me hap Facebook se është bërë Kryeministri si qentë e lagjes

Përmes një postimi në Facebook gazetari Andi Bejtja ka sulmuar kryeministrin Rama duke e krahasuar me qentë e lagjes.

Në një postim në Facebook Bejtja shkruan se, e di që kjo nuk është humane dhe se nuk ka të bëjë me botëkuptimin e tij, por shton se nuk gjen mënyrë për të shprehur më mirë atë po bën kryeministri i cili sipas tij “është bërë si qentë e lagjes”.

“Kam respekt per çdo lloj qeni te çfaredo lloj race te jete, dhe kjo qe do them e di qe nuk eshte humane dhe nuk ka te bej me botkuptimin tim po fatkeqesisht nuk gjej menyre tjeter per ta shprehur me mire; ke frike me hap Facebook se eshte bere Kryeministri si qente e lagjes: kush kalo i gju me shqelm… Si u shkri gjithe ajo keshtjelle propagande sa hap e mbyll syte…”, shkruan Bejtja në Facebook.