Basha-Ramës: Gjysma prej jush duhet të ishin në burg, ti i pari!

Seanca në Kuvend ka nisur me debate të forta, ku pa u diskutuar në komisione, mazhoranca kishte vendosur që përmes Taulant Ballës të niste me çështjen e Kodit Zgjedhor.

Po kjo ka ndeshur në reagimin e fortë të kreut të PD, Lulzim Basha i cili ka kërkuar që të mos dilet nga rendi i ditës.

“Jeni të poshtër si dreqi, po flisni si gomari. Lërini gomarllëqet dhe niseni me pikën ku do të diskutohet Buxheti për studentët, nuk kemi shpresë se do të bëni diçka. Ke shkelur Kushtetutën, procedurën, po i shkelni të gjitha. Ti pusho ti, pusho, se merrem dhe me ty, je bandit. Edhe Banka e Shqipërisë të kishte ngelur pa kapur, poe ka edhe atë, por do ta shihni se ku do të përfundoni”, u shpreh Basha.