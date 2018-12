Basha denoncon dy “librat” e vjedhjes 40 milionë euro dhe cili është plani i PD për studentët

Tarifat ne universitete janë reflektim i vjedhjes. Po heq dy paralele, sepse vjedhja me Ramën është ngritur në sistem dhe formulat janë njësoj. Po heq paralelen mes Unazës së re dhe univeristeteve. Tek Unaza e re vidhen në dy mënyra. Vidhet me paratë e taksapaguesve shqiptarë të buxhetit që janë hedhur atje me 40 milionë për 2 kilometra. Vjedhje ashiqare dhe nuk janë mjaftuar vetëm me atë, por kanë hapur edhe llogari bankare sektere në parajsa fiskale, për t’i transferuar direkt paratë me këtë vepër për pastrimin e parave. Pra ky është një bllok i vjedhjes dhe blloku tjetër i vjedhjes është se pasi tu prishin shtëpitë duan të ndërtojnë aty pallate shumëkatëshe për të pastruar aty paratë e drogës. Ne i kemi paralajmëruar dhe shumë shpejt do ti bëjmë publike që kjo ëhstë një skemë ku është përfshirë Edi Rama dhe Erion Veliaj. Kanë ndryshuar planin urbanistik.

Pyetje: kush do te ndërtojë aty pallate?

Basha: Eksponentë të krimit të organizuar të evidentuar sit ë lidhur me kupolën e rilindjes. Pyetje: Janë të identifikuar? Basha: Janë të identifikuar. Pyetje: Do ‘ti bëni publike emrat? Basha: Do t’i bëjmë publike me emër, mbiemër dhe dokumente sepse jemi në përfundim të procesit të evidentimit dhe analizimit të këtyre dokumentave Besoj se nesër ose maksimumi pasnesër. Nuk kanë nga të shkojnë dhe do te mundohen të falsifikojnë gjëra këto kohë ndërkohë që flasim, por nuk kanë nga të shkojnë. E vërteta para shqiptarëve do të dalë. Kjo është vjedhja e dytë që bëhet tek Unaza. E njëjta gjë edhe me arsimin. Marrin taksat e shqiptarëve dhe nuk i çojnë për konvikte, mësmdhënie, auditorë, por të vendosin edhe tarifë e cila po kështu nuk investohet me qëllim të përmirësojë cilësinë e arsimit por keqmenaxhohet.

A i ka Shqipëria të dyfishojë buxhetin e arsimit të lartë?

Absolutisht që po. Buxheti i arsimit të lartë pot ë marrim projeksionin për 2019 siç e kanë çuar në Parlament është 74 milionë dollarë. A ka mundësia që Shqipëria të investojë nga 74 në 150 milionë dollarë, për edukimin e fëmijëve, për përgatitjen e tyre, për tregun, ekonominë, vendet e punës, ku do të ketë impakt të drejpërdrejtë në shoqëri? Sigurisht që ka. Dhe brenda këtij dyfishimi mund të zgjidhet çështja e tarifave. Ne kemi plan të qartë. Për të gjitha familjet me të ardhura nën 640 mijë lekë të vjetra në muaj tarifa të jetë 0 dhe ato mbi këto të ardhura, përgjysmim tarifash. Ndryshimi mes nesh eshte si nata me ditën dhe prandaj refuzoj dhe hedh poshtë cdo shenjë barazie.

A kemi pasur mundësi t’i bëjmë gjërat më mirë?

Absolutisht po! A kemi bërë ne gabime apo a jemi përballur dhe ne shpesh herë kemi pasur edhe çedime në raport me atë që e quajtët lobi I klientelistëve? Absolutisht po! Por një gjë është të synosh të shkosh diku dhe rrugës të bësh gabime dhe gjë tjetër është të bësh me qëllim një ligj për të zhvatur prindërit e studentëve shqiptarë dhe për të shkatëruar arsimimin e studentëve shqiptarë. Kjo është diferenca. Dhe diferenca tjetër më e madhe është që midis këtij momenti ku ndodhemi sot dhe aty ku duhet të shkojmë nesër ne vijmë tek shqiptarët jo vetëm me një denoncim, por edhe me një plan të mirë, të menduar dhe të mirëllogaritur I cili është plotësisht I realizueshëm. 40 milionë euro bëri vetëm sheshi Skenderbej dhe harxhohen miliona euro në vit për të mirëmbajtur. 40 milionë tek Unaza, miliona euro te ministria e Lindita Nikollës, miliona euro shpërdorime, luks dhe qejfe për qeveritarët. Sikur një pjesë e këtyre shpenzimeve mos të shkojnë për fasada, mos të shkojnë për vjedhje si ajo tek unaza, absolutisht që shteti I ka mundësitë t’i drejtojë këto para tek arsimi I lartë. Të subvensionojë tarifat si pjesë e problemit, por mbi të gjitha të kryejë një reform të plotë të arsimit të lartë. Edhe njëherë: Nuk është çeshtje financimi, ne e kemi kaluar një model që është edhe më I keq se modeli sovjetik. Babaramo:

A do t’i financoni ju Universitetet private siç po bën zoti Rama?

Basha: Sigurisht që jo! Ne besojmë tek tregu. Kushdo të futet në treg, për të ofruar në treg një cilësi konkuruese të arsimit të lartë, duhet ti bindet rregullave të tregut. Kaq e thjeshtë është. Ndërsa Universitetet publike do të kenë mbështetje të plotë buxhetore