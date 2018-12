Basha: Askush nuk duhet të rrijë më i heshtur, asnjë pa vepruar!

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha i ka bërë thirrje qytetarëve shqiptarë në të gjithë vendin të bashkohen në protestë për të ndalur vjedhjen e kësaj qeverie, të këtij kryeministri. Në një deklaratë për mediat, Basha bëri thirrjen:

“Askush nuk duhet të rrijë më i heshtur. Askush nuk duhet të rrijë më pa vepruar. Iu bëj thirrje të gjithë qytetarëve që t’u bashkohen të gjitha përpjekjeve për të ndaluar vjedhjet e Edi Ramës. Iu bëj thirrje t’i bashkohen protestës së banorëve të Unazës, të Shkozës, të Bulevardit të Ri; t’u bashkohen qytetarëve që protestojnë prej 10 muajsh për Teatrin; t’u bashkohen studentëve që protestojnë për të drejtën e tyre për dije dhe arsimim.

Mos dëgjoni përçarësit!

Mos u gënjeni nga njerëzit që paguan Edi Rama për t’ju shkurajuar, për t’ju helmuar me cinizëm dhe mosbesim!

Sot ka një fakt të thjeshtë: Edi Rama dhe banda e tij po e çojnë vendin në greminë. Ne duhet të jemi të gjithë bashkë. Bashkë ne duhet ta ndalim me cdo mjet. Vetëm kur njerëzit bashkohen, tregojnë kurajo dhe luftojnë të gjithë për të drejtën dhe të mirën, vetëm atëhere fiton populli, fiton e mira…”

“Dua t’u them edhe një herë studentëve, banorëve të Unazës, dhe qytetarëve kudo ku janë: unë jam me ju, të gjithë demokratët janë me ju.

Ne jemi me ju, ne jemi me njerëzit. Detyra jonë është të përfaqësojmë njerëzit dhe të luftojmë për drejtësi dhe mirëqenien e tyre. Ne japim mbështetjen tonë për përpjekjen tuaj, ne i bashkojmë zërin tonë zërit tuaj.

Ne nuk duam kurora, nuk duam lavde. Ne duam drejtësi, duam qeverisje të ndershme për të gjithë. Ne duam që të jenë qytetarët që të vendosin për qeverisjen e tyre dhe jo droga dhe paraja.

Askush nuk duhet të rrijë më i heshtur. Askush nuk duhet të rrijë më pa vepruar.

Ju bëj thirrje të gjtihë qytetarëve që t’u bashkohen të gjitha përpjekjeve për të ndaluar vjedhjet e Edi Ramës.

Ju bëj thirrje t’i bashkohen protestës së banorëve të Unazës, të Shkozës, të Bulevardit të Ri.

T’u bashkohen qytetarëve që protestojnë prej 10 muajsh për teatrin.

T’u bashkohen studentëve që protestojnë për të drejtën e tyre për dije dhe arsimim.

Mos dëgjoni përcarësit. Mos u gënjeni nga njerëzit që paguan Edi Rama për t’ju shkurajuar, për t’ju helmuar me cinizëm dhe mosbesim.

Sot ka një fakt të thjeshtë: Edi Rama dhe banda e tij po e çojnë vendin në greminë. Ne duhet të jemi të gjithë bashkë. Bashkë ne duhet ta ndalim me cdo mjet.

Vetëm kur njerëzit bashkohen, tregojnë kurajo dhe luftojnë të gjithë për të drejtën dhe të mirën, vetëm atëhere fiton populli, fiton e mira”, u shpreh Basha.