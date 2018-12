“Ata e jo “koburen” time, se unë nuk e ndyj me… **vin…!!”, Strazimiri i përgjigjet Ramës

Deputeti i PD-së Gent Strazimiri, ka reaguar dhe i ka bërë një apel kryeministrit Edi Rama.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, ndërsa i shkruan Ramës se nuk do të shpëtojë dot as videot e “fuqisë” që prodhon nga zyra e blinduar. Ai shtoi se Rama duhet të ketë frikë studentët, dhe jo “koburen e tij”.

Reagimi i ploti Gent Strazimirit

Me PD mbase nuk janë të gjithë, por e sigurt është se të gjithë janë kundër teje, “pa dallim feje, krahine e ideje”!

Janë të vjedhurit prej teje, të mashtruarit prej teje, të zbuarit nga Atdheu prej teje, të përbuzurit prej teje, të tallurit prej teje!

Janë ata që prej 5 vitesh u thua T. Q. R., që sot po të kthejnë xhevapin: R. K. T. K!

Dridhu prej tyre, se nuk të shpëtojnë dot as videot e “fuqisë” që prodhon nga zyra e blinduar e as kraharori yt azmatik që nxjerr nga këmisha e zbërthyer për… disinvolturë ????!!!!

Ata ki frikë!

Ata e jo “koburen” time, se unë nuk e ndyj me… **vin…!!