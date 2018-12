Apeli i studentëve drejtuar popullit: “O shqiptar, jemi shqiptarë, eja të zgjidhim hallet bashkë”

Studentët i kanë bërë thirrje sot të gjithë shqiptarëve që ti bashkohen kauzës së tyre dhe ti mbështesin.

Në redaksinë e syri.net, një student ka dërguar një mesazh prekës, ku apelon për bashkim të shqiptarëve që të ndalin të keqen e ku është zhytur vendi.

Ja mesazhi i studentit:

Per ty shqiptar qe ke nje hall!!!!

Po te lutem me perulesine me te madhe te na bashkohesh. Jo vetem per studentet por edhe per ty qe ke qene emigrant vite me pare. Jo vetem per studentet por edhe per ty qe iken nga Shqiperia per ne Gjermani, per ty qe vuan per nje cope buke. edhe per ty qe ske pension, per ty qe qan cdo nate se ske ca te hash cdo dite. Eja me ne edhe ti qe sheh korrupsion cdo dite e ke frike te cosh zerin per drejtesi. Eja mblidhu me ne. Te bej thirrje edhe ty banor i Astirit, edhe ty i Shkozes edhe ty i Durresit, banor i Shkodres dhe i Kukesit, shqiptar i Elbasanit e shqiptar i Vlores, shqiptar i Dibres e Shqiptar i Vores.

O SHQIPTAR , JEMI SHQIPTAR, EJA TE ZGJIDHIM HALLET BASHKE.

Nuk ka me besim ne qeveri, nuk ka me besim as ne parti. Une nuk jam vetem student, jam femije,jam qytetar, jam njeri. Une nuk blihem nga askush dhe as nuk kam nje cmim. Po te lutem, eja sa me shpejte te shpetojme veten nga ky llum ku jemi futur. Pa parti, pa forum , pa interesa personale. NE DUAM DREJTESI.

O POPULL SHQIPTAR O POPULL I VUAJTUR DHE I LENDUAR. BASHKOHU SOT ME NE QE TE MOS NA VIJ TURP NESER PER VENDIN TONE. TE MOS NA VIJ TURP NGA BREZI I RI.

O qytetar Tropoje, o qytetar i Gramshit hajde me ne studentet te nxjerrim te drejtat tona.

Te luftojme jo vetem per arsim, jo vetem per tarifa po per buke e shtepi per pune e jetese me te mire. BASHKE SHQIPTARET PER SHQIPTARET!!!! NUK KA ME DURIM !!! NUK KA ME TOLERANCE !!!!

Une jam student por jam edhe njeri. Eja bashkohu edhe ti . PER MUA PER TY PER TE BUKUREN SHQIPERI.

Nje student me endrra te medha, por me durim te sosur.

Te lutem bashkohu edhe ti.