Akuza tronditëse për vizitën e Ramës në “Qytetin Studenti”

Ish-Kryeministri Berisha ka publikuar denoncimin e qytetarit dixhital, i cili shkruan se, Kryeministri Rama I ka lënë qëllimisht godinat e studentëve që t’i kalojë ato në PPP për rikonstyrulsion. Qëllimi I tij është që të grabisë sa më shumë të mundet.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Akuza tronditese per viziten e Rames ne Qytetin Studenti.

Qellimi: Nje PPP me klientelen dhe nje grabitje e madhe e re!

Del dhe shkaku i qellimshem pse u bllokua dhe nuk perfundoi projekti me qeverine gjermane i rikonstruksionit te godinave te Qytetit Studenti.

Lexoni denoncimin per te gjitha keto te qytetarit dixhital. sb

I NDERUAR Z.BERISHA. DUKE JU FALENDERUAR PER NXJERRJEN NE DRITE TE DISA SKANDALEVE TRONDITESE PER OPINIONIN PUBLIK TE QEVERISE RAMA, PO JU SERVIR NJE TE RRADHES.

UNE QE PO JU DREJTOHEM ME KETE SHKRIM JAM NJE ZONJE ME DY FEMIJE DHE KAM DESHIRE TE NGELEM ANONIM, SE PERVEC SHTEPISE RREZIKOJ DHE BUKEN E FEMIJVE.

ZOTI RAMA PARA DISA DITESH ISHTE NE QENDREN STUDENTORE NR1, TIRANE. MIDISH SHUME FURCEVE QE THA, DEKLAROI SE NJE PENGESE E MADHE PER RIKONSTRUKSIONIN TOTAL TE Q.STUDENTI I BEHEN NDERTIMET PALEJE DHE MBI TE GJITHA PRONA PRIVATE QE ESHTE KTHYER PAS 91 PRONARVE LEGJITIM.

JU SIGUROJ SE POTHUAJSE ASNJE NGA THASHE ME SIPER NUK PENGON ASPAK RIKONSTRUKSIONIN. ASNJE NDERTIM PALEJE NUK KA NGJITUR ME GODINAT.

ASNJE GODINE KONVIKTI NUK ESHTE KTHYER SI PRONE PRIVATE. TE GJITHA PRIVATIZIMET APO KTHIMET E PRONESISE JANE BER PA CENUAR JETESE STUDENTORE.

PERFLITET PREJ VITESH QE I GJITHE Q.STUDENTI TE JEPET ME KONCESION, APO SIC JEMI MESUAR TASHME TE DEGJOJME, PPP!!! PERFLITET GJITHASHTU SE DJEMTE E NJE EKSPONENTE TE LARTE TE PS, TA MARRIN KETE PPP.

FJALET TE COJNE TEK ATA, SEPSE ATA KANE SPONSORIZUAR EDHE “PLANIN ZHVILLIMOR” TE KETIJ QYTETI DIKU RRETH VITIT 2014.

RIKONSTRUKSIONI MUND TE FILLONTE PREJ KOHESH, POR “DJEMTE” E DUAN TE GJITHE TEPSINE PER VETE, PRA CDO CM2 BRENDA KETIJ QYTETI TE JETE E TYRE, CDO BIZNES TE JETE I TYRE. KJO ESHTE ARSYJA QE RIKONSTRUKSIONI NUK ESHTE BER, MADJE MENDOJ SE LENIJA E GODINAVE NE KETE GJENDJE ESHTE BER E QELLIMSHME. DEGRADIM GJER NE PIKEN E FUNDIT QE TE THONE SE SMUNDEMI VET, DUHET TJA JAPIM DIKUJT.

KA DISA DITE QE IKMT-JA TROKET DERE ME DERE DUKE TERORIZUAR TE GJTHE BANORET SI PUNA IME QE JANE ME DHJETRA, ASHTU DHE PRONARET AUTOKTONE. FLITET SE PRISHJET DO FILLOJNE NE JANAR. DO HUMBAS SHTEPINE, KURSIMET E NJE JETE TE TERE NGA EMIGRACIONI. MADJE EDHE PRONAT PRIVATE DO TI KONFISKOJNE SE JANE BERE NE MENYRE TE PADREJTE.

DO TI JEPJA TE DREJTE NESE DO THOSHTE SE PENGESE PO NA BEHEN BANORET E GODINAVE ME FAMILJARE, POR JO NE QE NUK I BEHEMI PENGES ASPAK K/MINISTRIT.

UROJ QE FJALET E MIA TE DEGJOHEN FORT NGA GOJA JUAJ NE MEDIA DHE PARLAMENT.

RESPEKTE