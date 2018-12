134 projektet në rrugë dhe KUN që do realizojë Bashkia Kamëz në vitin 2019

Janë 115 investime në infrastrukturë rrugore dhe 19 në Kanalizimet e ujërave të Ndotura që do të financohen nga buxheti i Bashkisë

Janë jo pak, por 134 projekte të reja do të realizojë Bashkia Kamëz në infrastrukturën rrugore dhe atë të kanalizimeve në vitin e ardhshëm, pjesë kjo e Buxhetit 2019, që u miratua disa ditë më parë me votë unanime nga anëtarët e Këshilli Bashkiak. Siç dhe e theksoi kryebashkiaku Xhelal Mziu gjatë prezantimit, ky buxhet është më i madhi në vite, por çfarë është më kryesorja, nëpërmjet tij do të financohen projekte në dobi të qytetarëve si asnjëherë më parë. “Duke qenë se nga qeveria për gjashtë vite rresht është lënë në harresë Kamza dhe nevojat e qytetarëve të saj, është Bashkia ajo që ka ndërhyrë vit pas viti me investime në fusha jetike. Prandaj, edhe projektet që do të realizohen në vitin 2019, ndodhen në zona ku ka më shumë nevojë, siç është rreziku nga përmbytjet apo këto investime janë përgjigje ndaj kërkesave emergjente të qytetarëve që banojnë në lagje të ndryshme të qytetit”- thotë kryetari i Bashkisë Kamëz Xhelal Mziu.

Rrugët në Kamëz

Rruga “Baz” + segmentet, Bathore 1

Rruga “Horizonti” + “Co Plan”, Bathore 1

Rruga “Kastriotët”, Bathore 1

Rruga “Komsi”, Bathore 1

Rruga “Lis”, Bathore 1

Rruga “Luzni”, Bathore 1

Vazhdimi i rrugës “Vëllazërimi”, Bathore 1

Rruga që lidh rrugën “Kuvendi i Dibrës” me rrugën “Lidhja e Prizrenit”, Bathore 1

Rruga “Macukull” vazhdimi, Bathore 2-3

Rruga “Tek Spahitë”, Bathore 2

Rikonstruksion i rrugës “Gjallica”, Bathore 3

Rruga “Demokracia” loti II, Bathore 7

Rruga “Xibër”, Bathore 3

Rruga “Ulëz”, Bathore 3

Rruga “Bërxullë”, Bathore 4

Rruga “Ndroq”, Bathore 4

Rruga “Zef Simoni”, Bathore 5

Vazhdimi i rrugës “Rozafa”, Bathore 5

Rruga “Selenica”, Bathore 5

Rruga e Lushajve, Kamëz 5

Rrugët te stallat + segment i rrugës “Leonardo Da Vinci”, Bathore 6

Rruga “Johan Shtraus”, Bathore 6

Rruga “Jani Vreto”, Bathore 5

Rruga “Leonardo Da Vinci”, Bathore 7

Rruga “Marie Kraja” + segment i rrugës “Azem Hajdari”, Bathore 7

Rruga “Jeronim de Rada”, Bathore 5

Rruga “Arren”, Bathore 7

Rruga “Oslo”, Bathore 7

Rruga “Drenovë”, Bathore 7

Rruga “Altari”, Bathore 7

Rruga “Demokracia” loti I, Bathore 7

Rruga “Liverpuli”, Frutikulturë

Rruga “Egnatia”, Frutikulturë

Rruga “Strasburg”, Kamëz 1

Rruga “Zogu i Parë”, Kamëz 2

Rruga “Ymer Prizreni”, Kamëz 2

Rruga “Pjetër Bogdani” + rruga “Pandeli Sotiri”, Kamëz 2

Rruga “Fatmirësia”, Kamëz 2

Rruga “Viktor Hygo”, Frutikulturë

Rruga “Eagle Mobile”, Frutikulturë

Rruga “Tërnova”, Frutikulturë

Rruga “Miqësia”, Kamëz 4

Rruga “Buenos Aires”, Kamëz 4

Rruga “Murat Toptani”, Kamëz 4

Rruga “Otavia”, Kamëz 4

Rruga “Meksika”, Kamëz 4

Rruga paralel me rrugën “Nazmi Kryeziu”, Kamëz 1

Vazhdimi i rrugës “Selaniku”, Kamëz 4

Rruga “Ankara”, Kamëz 4

Rruga “Selaniku”, Kamëz 4

Rruga “Gjirokastër”, Valias i Ri

Rruga “Amsterdam”, Kamëz 3

Rruga “Përjetësia”, Valias

Rruga “Mamurras”, Valias i Ri

Rruga “Fierzë”, Kamëz 3

Rruga “Jena”, Kamëz 3

Rruga “Kongresi i Manastirit”, Kamëz 3

Rikonstruksion i rrugës “Kukësi”, Valias

Rikonstruksion rruge, Valias

Rruga “Shebeniku”, Laknas

Bulevardi “Skënderbeu”, Valias i Ri – Frutikulturë – Laknas

Rruga “Fushë-Muhurr”, Valias

Rruga “Adem Jashari”, trotuare, Laknas

Rruga “Muharrem Bajraktari”, trotuare, Laknas

Rruga “Orikumi”, Laknas

Trotuaret e rrugëve në Bashkinë Kamëz

Rrugët në Paskuqan

Rruga “Aleksandri i Madh” + rruga “Muharrem Bajraktari”, Paskuqan 2, Vresht

Rruga “Abdyl Elmazi” (zgjatim), Paskuqan 2, Vresht

Rruga “Xhafer Deva”, Paskuqan 2, Fushë

Rruga “Adem Jashari”, Paskuqan 2

Rruga “Anton Zogaj”, Paskuqan 2

Rruga “Dile Marku”, zgjatimi i investimit ekzistues, Paskuqan 2, Fushë

Rruga “Isuf Xhelili”, Paskuqan 2, Kodër

Rruga “Fehmi Agani”, Paskuqan 2

Rruga “Bajram Tusha”, Paskuqan 2

Rruga “Havzi Nela”, Paskuqan 1

Rruga “Ilia Kici” + rruga “Jeronim de Rada”, Paskuqan 1

Rruga “Havzi Nela” (fillimi), Paskuqan 1

Rruga “Ibrahim Rugova” (vazhdim), Paskuqan 1

Rruga “Mark Tirta” + rruga “Mehdi Frashëri”, Paskuqan 1

Rruga “Mid’hat Frashëri”, Babrru, Kodër e Kuqe

Rruga “Ndoc Deda” dhe vazhdimi i saj, segmenti “Mustafa Xhani”, Babrru, Kodër e Kuqe

Rruga “Mustafa Matohiti”, Babrru, Kodër e Kuqe

Rruga “Halit Haxhia”, zgjatimi i investimit ekzistues, Babrru, Kodër e Kuqe

Rruga “Sado Koshenko” + rruga “Sali Murati”, Babrru i Vjetër

Rruga “Sali Murati” (shtesë) rruga “Kaci”, Babrru i Vjeter

Rruga “Konferenca e Mukjes” loti 3, Paskuqan 2

Rruga “Sali Murat Vranishti” (fillimi), Babrru-Kodër

Rruga “Spiro Kote”, Babrru-Qendër

Rruga “Pjeter Budi” + rruga “Sali Myftia”, Babrru-Qendër

Rruga lidhëse “Prengaj” deri te rruga “Kërçikët” (rrugët “Vasil Laçi” + “Vangjel Koca”), Babrru-Shpat

Rruga “Sulejman Vokshi”, Babrru-Shpat

Vazhdimi i rrugës “Zef Serembe”, Babrru-Shpat

KUN në Kamëz

KUN te bulevardi “Skënderbeu” deri në bashkim me rrugët “Kujtesa” dhe “Mamurras”, Kamëz 3

KUN te rruga “Korabi”, Valias

KUN te Rruga e Re, Valias

KUN te rruga “Dritëro Agolli” (rruga “A. Toptani” – Shkolla e re), Valias

KUN te rruga “Sulejman Vokshi”, Frutikulturë

KUN te rruga “Steblevë”, Bathore 7

KUN te rruga “Dibra”, Bathore 7

KUN te rruga “Bari”, Kamëz 4

KUN te rruga “Montreal”, Kamëz 5

KUN te rruga “Gramshi”, Frutikulturë

KUN te rruga “Ibrahim Rugova”, Bathore 6

KUN te rruga “Bekimi”, Kamëz 4

KUN te rruga “Shkumbini”, pjesa që përmbytet, Valias

KUN te rruga “Alpinisti”, Kamëz 4

KUN në Paskuqan

KUN te shkarkimi i impiantit të Bovillës, Babrru, Kodër e Kuqe

KUN te rruga “Sado Koshenko”, Luginë, Babrru-Kodër

KUN te rruga “Islam Spahia”, Paskuqan 2

KUN te rruga “Mid’hat Frashëri”, Babrru, Kodër e Kuqe

KUN te rruga “Gani Duraku”, Paskuqan 2