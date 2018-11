Urgjenca kërkon “urgjencë”: “Gjej një makinë të të sjellë në spital, se këta shoferët tanë nuk dinë me ardh!”

“A ke ndonjë makinë tek lagja jote që të të sjellin në spital, se këta shoferët tanë nuk dinë me ardh!”, Ky ka qënë shërbimi “i shpejtë dhe korrekt”, që i ka ofruar mbrëmjen e djeshme një qytetari, Spitali Rajonal i Shkodrës.

I sëmuri, që arriti t’i mbijetojë me forcat e veta sëmundjes dhe pa ndihmën e “shëndetësisë falas”, e ka denoncuar sot skandalin tek ish-kryeministri Sali Berisha, që ka nxjerrë këtë konstatim: “Ky është shërbimi i urgjencës në Narkoshtetin e Noriegës! Lexoni mesazhin e të sëmurit dixhital,” shkruan Berisha në Fb.

Postimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Ky eshte sherbimi i urgjences ne Narkoshtetin e Norieges!

Lexoni mesazhin e te semurit dixhital. sb

Mirmengjes zoti Berisha, une dua te denocoj nje rast tek ti se je e vtmja rruge. Si mundem te shprehem, mbreme isha i semure ne gjendje te keqe e thirra ambulancen e spitalit rajonal te Shkodres, aty m’u pergjigj nje grua. I thash jam i senure kam nevoj per ambulanc, me tha a ke ndonje makine tek lagja jote qe te sjellin ne spital se kta shofert tane nuk dine me ardh. Une i thashe nuk ma hap njeri telefonin ne kete ore e me duhet ambulanca se jam i semure, ajo me mbylli telefonin.