Tragjedia në SHBA, mbi 50 të vdekur nga zjarret në Kaliforni, 7600 shtëpi të djegura

Mbi 50 vetë janë konfirmuar të vdekur deri tani nga zjarret në Kaliforni. Ekipe zjarrfikëse vazhdojnë të luftojnë me flakët, ndërkohë që dhjetëra mijëra banorë janë zhvendosur dhe ende ka qindra të zhdukur. Punonjësit e ndihmave po kërkojnë mes rrënojave që ka lënë pas zjarri:

Shumë nga të vdekurit janë gjetur në makina të djegura si dhe në ndërtesa të shkatërruara në qytetin Paradise në Kaliforninë veriore. Zjarrfikësit luftuan gjatë gjithë natës me flakët që kishin përfshirë një sipërfaqe prej 50 mijë hektarësh.

Shumë zjarrfikës janë vetë banorë të zonës, ku deri tani janë regjistruar 7600 shtëpi dhe struktura të tjera të shkatërruara.

“Është shumë e rëndë kur futem në lagje që i ngjajnë zonës ku banoj dhe shoh se thuajse gjysma e banorëve kanë mbetur pa shtëpi. Kemi humbur shumë në këtë zonë,” thotë shefi i batalionit zjarrfikës.

Në Kaliforninë e jugut një vatër zjarri vazhdon të digjet pranë Los Anxhelosit. Zjarrfikësit kanë numëruar mbi 435 struktura të shkatërruara, ndër to edhe shumë shtëpi të shtrenjta në qytezën Malibu.

“Do të duhen edhe disa ditë për të bërë një përllogaritje të plotë dhe të saktë të strukturave të shkatërruara. Por sipas përllogaritjeve të mia, shifra do të jetë shumë më e lartë,” tha shefi i zjarrfikësve të Los Anxhelosit.

Më shumë se 8 mijë zjarrfikës janë mobilizuar në të gjithë shtetin për të luftuar zjarret. Erërat e forta, të quajtura Santa Anas, një fenomen i rregullt natyror në Kaliforninë e jugut, i kanë vështirësuar operacionet.

“Me vazhdimin e erërave Santa Ana që do të hapin vatra të reja zjarri, i bëjmë thirrje publikut të tregojet i vëmendshëm dhe të ndjekë udhëzimet e zyrtarëve për evakuim,” tha zëvendës shefi i Departamentit Zjarrfikës për shtetin e Kalifornisë.

Në një aktivitet në Shtëpinë e Bardhë, Presidenti Donald Trump, i cili ishte kritikuar pasi kishte shprehur ankesa për departamentin e menaxhimit të pyjeve në Kaliforni, përcolli ngushëllime për viktimat dhe shprehu keqardhje për banorët e prekur nga kjo fatkeqësie natyrore.

“Mbajmë zi për jetët e humbura, falemi për viktimat. Ka në fakt më shumë viktima se ndokush mund ta imagjinonte të mundshme”.

Ekipet zjarrfikëse po përllogarisin dëmet materiale dhe në njerëz, ndërkohë që mbi 220 banorë aktualisht figurojnë të zhdukur.