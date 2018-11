Tensionohet situata, Veliaj thërret forcat policore të futen në zyrë për ta mbrojtur

Është acaruar gjendja te bashkia e Tiranës. Qindra banorë të zonës së Astirit janë duke protestuar kundër vendimit të bashkisë së Tiranës për shkatërrimin e shtëpive të tyre, pa kompensim.

Banorët janë acaruar dhe kanë hedhur vezë e shashka ndaj bashkisë. Ndërsa i bëjnë thirrje kryebashkiakut Veliaj që të dalë në takim me ta, ata kanë gjuajtur me vezë e me shashka godinën e Bashkisë së Tiranës, ku kanë ndezur dhe një zjarr të vogël para derës së bashkisë.

Një punonjës i bashkisë ka ndërhyrë me një kovë uji për të shuar zjarrin, ndërkohë që brenda ambinteve ka dhe shumë punojnës të policisë.

Sot Veliaj e ka rrethuar bashkinë me gjithë policët e tij, ndërsa ka nxjerrë në terren edhe spiunët.

Pas agravimit të situatës së disa ditëve me parë ku banorët tentuan të hapin me forcë dyert e bashkisë së Tiranës, për të kërkuar një përgjigje për fatin e pronës së tyre, duket se kryebashkiaku Veliaj ka marrë masa të veçanta.

Banorët më tej i janë vërsulur godinës së Bashkisë në tentativë për të hyrë brenda, por që janë ndaluar nga kordoni i policisë.

Siç duket dhe nga këto foto, Veliaj ka nxjerrë disa persona për të filmuar protestuesit.

Ndërkohë në thirrjert e banorëve të Astirit, dëgjohen thirrje se, ‘Jemi qytetarë, nuk jemi shpellarë’ “Poshtë hajdutët, poshtë hajdutët” e parulla të tjera.