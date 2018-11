Tahiri drejt burgut apo Rama, apo të dy?

Bledi KASMI

Rama u hodh në kundërsulm ndaj të gjithë atyre që kërkon thellim të hetimeve ndaj Tahirit vetëm pak ditë më parë kur ish-ministri i Brendshëm mori një përgjigje nga autoritetet italiane sipas të cilave nuk kishte prova se byzylyku i artë i blerë në një argjendari në Itali të ishte porositur për ish-ministrin e Brendshëm.

Megjithëse përgjigjja italiane nuk kishte asnjë lidhje me hetimin për drogën të Tahirit, ish-shefi i tij në qeveri doli para mediave duke përsëritur herë nën avujt e alkoolit dhe herë nën trullosjen e kokainës se të gjithë ata që e përbaltën Tahirin duhet ti kërkonin atij falje.

Rama nuk e kishte në fakt me mediat, por reagimi i tij adresohej në rradhë të parë ndaj Prokurorisë ku i bëhej presion që të mbyllte hetimet për Tahirin. Megjithëse Rama ka çelësat e Prokurorisë dhe mban prej frerësh kryeporkuroren e komanduar prej tij gjërat nuk rrodhën ashtu sikurse ai donte.

Vetëm pak ditë pas kësaj deklarate të Ramës erdhi dënimi ng Gjykata për Shullazin, kreun e një prej organizatave kriminale të cilat ai kishte planifikuar që ta lironte që në muajin Shtator. Si të mos mjaftonte ky dënim i benianimit të tij me të cilin ka fituar shumë gara zgjedhore si kryebashkiak dhe në krye të qeverisë, erdhi edhe një deklaratë e fortë nga ambasada amareikane. “Kush e ka rradhën?” pyeste ambasada duke nënkuptuar indirekt Tahirin që ishte i vetmi nga zyrtarët e lartë në proces gjyqësor dhe nën hetim nga Prokuroria.

Hendeku mes Ramës dhe Shteteve të Bashkuara, ndonëse pa shumë zhurmë dhe në heshtje nuk ka qenë kurrë ndonjëherë më i madh. Kjo ka të bëjë me një konsekuencë amerikane në goditjen e fortë të krimit të organizuar dhe lidhjeve të tij me tutorët në qeveri.

Çfarë duhet kuptuar tek reagimi amerikan?

Si në asnjë rast tjetër në Europë ambasada amerikane prej të paktën tetë muajsh ka ndjekur nga afër të gjitha seancat gjyqësore ndaj Shullazit dhe është prononcuar publikisht kundër vendimit të Gjykatës që lironte nga arresti shtëpiak Tahirin. Ish ambasadori amerikan paralajmëroi vetëm 24 orë para vendimit të gjykatës se po tentoheshin të bliheshin gjyqtarët dhe se ai kishte parë prova kundër Tahirit edhe kjo një deklaratë unikale për një vend në NATO dhe që aspiron anëtarësimin në BE.

Në takimet e fundit para largimit, ish-ambasadori i bëri të qartë hetuesve të lartë nën kontroll nga Rama se në rast se nuk do ti shkohej deri në fund hetimeve për Shullazin dhe Tahirin atëhere ata do të merreshin direkt me ata që do ti lironin. Kjo nuk ishte një deklaratë kortezie, por një akt i shpalljes së një lufte të hapur dhe duhet kuptuar se në këtë rast ish-ambasadori foli në emër të qeverisë amerikane.

Eshtë e qartë pritshmëria amerikane në këtë rast. Tahirin e pret burgu dhe kjo jo se këtë e do Amerika, por se SHBA nuk mund të lejojë më nëpërkëmbjen e drejtësisë para kapjes s ëish-ministrit në flagrancë krimi.

Çfarë duhet kuptuar tek reagimi i Ramës

Ai edhe mund të mos reagonte fare. Po përse i doli hapur në krah të Tahirit duke kërkuar që ti kërkohej atij ndjesë për akuzat? Arsyeja është e thjeshtë. Rama është peng tek Tahiri me dosjen e kokainës të Xibrakës të vëlla Olsit dhe dosje të tjera që ende mbeten për tu zbardhur. Duke mbrojtur Tahirin, Rama po kërkon të mbrojë veten. Kjo për asyen e thjeshtë se burgosja e Tahirit nuk e shpëton Ramën. Mesazhi amerikan në dukje kësja rradhe nuk shkon më vetëm për tahirin, por është një paralajmërim i hapur për atë që bllokon drejtësinë në rastin “Tahiri” dhe ky është Rama.

Pyetja “kush e ka rradhën” nuk është më për Tahirin, por për Ramën