Dritan KABA

Bypass i Vlorës 29 km-35.5 milion euro.

Tender ndërkombëtar, i mbikëqyrur nga Organizmat e BE.

I financuar nga BEI dhe BERZH. Rruge e re superstrade, me ura nënkalime, mbi kalime.

40 firma pjesëmarrëse në tender.

Bypass i Fierit 22 km-60 milion euro.

Tender ndërkombëtar, i mbikëqyrur nga organizmat e BE. Financuar nga BEI dhe BERZH. Rrugë autostradë me mbikalim më të madh se i Tiranës, tre ura nga 90 metra secila, me 4 unaza dhe kryqëzime.

Mbi 30 firma pjesëmarrëse në tender.

Unaza në Tiranë 2.2 km-40 milion euro.

Zgjerim rruge dhe një mbi kalim.

Tender i qeverisë së Rilindjes! Financuar nga taksat e shqiptarëve. 2 firma pjesëmarrëse në tender. Njëra pa ofertë, në të tre lotet dhe ajo që ngel fituese.

Ndarë në tre segmente që shifra e investimit të mos kapi vlerën e tenderit të hapur ndërkombëtar.

Dhe për shqiptarët e thjeshtë nuk ka dëmshpërblim.

Ky është standardi i grabitjes rilindëse.