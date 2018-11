Spitalet në gjendje katastrofike, mungojnë pajisjet bazë për t’u shpëtuar jetën njerëzve

Deputeti i Partisë Demokratike, Bardh Spahia, ka denoncuar sot situatën në të cilën ndodhen qendrat shëndetësore dhe spitalet në vendin tonë.

Ai ka postuar në rrjetet sociale dy foto, të cilat tregojnë se si janë urgjencat mjekësore në vend, ku u mungojnë pajisjet bazë për t’u shpëtuar jetën njerëzve.

Postimi i plotë i deputetit Bardh Spahia

Ne situaten katastrofike ku ndodhet sherbimi shendetsor publik ne Shqiperi padyshim Urgjenca Mjekesore spikat si nder me problematiket. Nje sherbim jetesor qe u shnderrua ne inekzistent nga fundi i vitit 2015 me krijimin e Urgjences Kombetare. Nje raport i fundit i KLSH citon se; “auditimi ka zbuluar se në automjetet që përdoren si autoambulanca nga urgjenca mjekësore u mungojnë pajisjet bazë për të shpëtuar jetën e pacientëve.

Duke listuar disa nga problematikat e evidentuara KLSH thekson në raport se pacientët vazhdojnë të raportojnë se shërbimi që u ofrohet nuk është në kohën e duhur dhe me cilësinë e kërkuar kjo edhe për disa arsye:

1-Ende numri i autoambulancave është i pamjaftueshëm.

2-Shërbimi i urgjencës mjekësore nuk është i shtrirë në gjithe territorin”.

Aktualisht nga 10 ambulancat e Spitalit te Shkodres njera eshte krejtesisht jashte funksionit dhe vetem 2 jane funksionale e plotesojne kushtet minimale per te ofruar sherbim. Nuk jane te pakta rastet kur njerezit kane humbur jeten per shkak te mungesave ne ambulancat e Urgjences Kombtare. Kaq do mjaftonte ta linte pa gjume ministren dhe te kuptonte qe ka te beje me jete njerezish. Nderkohe Ministrja Manasterliu vazhdon shoën ne spitalet e vendit. Sot me pafytyresi ne Spitalin Rajonal te Shkodres shpalosi “strategjine” per te stimuluar mjeket qe mos braktisin vendin. Realiteti eshte krejt ndryshe. Sondazhi me i fundit rezultonte me 78% te mjekeve qe duan te ikin jashte vendit ku shumicen derrmuese e perbenin specialistet

Ministrja Manastirliu bashke me shefin e saj Rama dhe anetaret e tjere te bandes “rilindja” do te mbahen mend si strateget e zbrasjes se vendit nga qytetaret dhe kryesisht nga rinia dhe intelektualet. Si kurre me pare ne historine e Shqiperise keto 5 vite mjeket u denigruan dhe u detyruan te marrin rruget e botes per nje jete me te mire duke u kthyer ne simbolin e depresionit te thelle te shoqerise tone dhe humbjen e shpreses per shqiptaret. Strategjia e vetme qe ka ofruar deri me tani ministrja dhe banda e saj eshte korrupsioni, paaftesia, bashkepunimi dhe mbeshtetja pa kufi e krimit qe ka mbyt qytetin e Shkodres dhe mbare Shqiperine dhe sulmi agresiv, selektiv dhe denigrues ndaj bluzave te bardha atyre pak mjekeve qe nuk kane ikur, qe nuk kane aplikuar ende si azilkerkuesa apo me keq akoma qe kane zgjedhur te kthehen ne Shqiperi. Mashtrimi, babezia dhe paaftesia jane simboli i “rilindjes” dhe kjo me mire se kudo shikohet tek shendetesia.