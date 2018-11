Spaho flet pas takimit me përfaqësuesit e “Venecias”

Përfaqësues e komisionit të Venecias, për rreth një orë kanë zhvilluar një takim me kryetarin e grupit paralamentar të PD-së, Edmond Spaho, i cili shoqërohej nga Oerd Bylykbashi, Enkelejd Alibeaj dhe eksperti ligjor Gazmend Bardhi.

Në përfundim të takimit, Spaho u shpreh se PD kërkon nga Komisioni i Venecias që të ndjekë të njëjtin standard që është vendosur për prokurorët dhe gjyqtarët.

“Në thelb është që nuk duhet të ketë dy standarde, por ai që zbatohet për prokurorët dhe gjyqtarët të aplikohet edhe për politikanët kur flasim për lidhje me botën e krimit të organizuar. Shpjeguam me fakte që asnjë reformë nuk do të ketë sukses nëse nuk do të shkëputen lidhjet e politikës me krimin” deklaroi Spaho për mediat.