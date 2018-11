Skandali i Gjiknurit, rrëzon ligjin Kushtetues me udhëzimin personal, afera me patentat

Disa muaj më parë u njoftua nga qeveria se me një udhëzim kontrolli fizik i mjeteve nga shteti do ti kalonte privatit. Duke qënë se nuk e ndryshonte dot ligjin, pasi do t’i duheshin 84 vota në parlament, ministri Damian Gjiknuri e filloi proçesin me një udhëzim duke u justifikuar me faktin se po bëhej ndërhyrje duke bërë derregullimin, sepse kërkohej që shtetit t’ju ofrojë më shumë shërbime qytetarëve, duke e kaluar në duart e privatit, sepse kontrolli fizik i automjeteve bëhet nga një apo dy persona në disa drejtori rajonale. Dhe tani, privati do ta bëjë më shpejt.

Por, ku qëndron abuzimi, skandali dhe akuzat për korrupsion, të cilat kompanitë private apo të tretë mund të kenë ndërhyrë nëpërmjet ministrit apo institucionit përkatës, që është DPSHTRR?

Ndërkohë që ministri këtë udhëzim e ka bërë sa për të larë duart, sepse ligji nuk e lejon që kontrollin fizik të automjeteve ta ketë private, por e ka shteti. Privati ka vetëm kolaudimin e automjeteve. Kontrolli fizik, dhënia e patentave, ndryshimi i pronësisë së mjetit dhe të gjitha këto kaq qënë bashkë dhe bëheshin nga drejtoritë rajonale.

Ministri duke qënë se nuk ka votat e duhura në parlament, në kundërshtim të hapur me ligjin nxjerr një udhëzim, i cili gjithësesi ngelet një udhëzim, nuk ngelet as urdhër dhe as ndryshim. Udhëzimi ka dalë kohë më parë nga ministri Damian Gjiknuri, por ish-drejtori i DPSHTRR, Arben Isaraj nuk e zbatoi këtë udhëzim.

Pra, me argumenta, ish-drejtori i larguar nga detyra, i është drejtuar eprorit të tij ministër se kjo është në shkelje të ligjit dhe për këtë duhet ndryshuar ligji. Por, ndryshimi i ligjit bëhet në parlament.

Ndërkohë, drejtori aktual, Azbi Arapi, pa ngrohur mirë karrigen, me shpejtësi skëterrë ka zbatuar udhëzimin e ministrit duke nxjerrë, udhëzimin e mëposhtëm.

Pra, nga udhëzim i ministrit ka shkuar menjëherë në zbatim. Ndërkohë që vetë udhëzimi i ministrit është antiligjor dhe vetë drejtori aktual Azbi Arapi, gjatë kohës që mbante detyrën e nëndrejtorit të këtij institucioni, është personi që ka përgatitur relacionin e institucionit, drejtuar ministrit, i cili kundërshtonte me argumenta ligjorë udhëzimin e eprorit, duke thënë se me kalimin e kontrollit fizik të automjeteve tek private, do të humbte miliona dollarë të ardhura dhe se ky shërbim ofrohej shumë mirë nga qeveria dhe nuk kishte nevojë për ndërhyrje.

Pra, për të bërë këtë duheshin bërë ndryshime ligjore në Kodin Rrugor dhe për këtë duheshin 84 vota. Në pamundësi për të pasur numrin e nevojshëm të votave në parlament për të kryer ndryshimet ligjore, ministri Gjiknuri gjen hapësirën e një udhëzimi. Nuk ka dhënë urdhër dhe nuk e ka bërë me ligj në parlament.

Ndërkohë që ish-drejtori Arben Isaraj e bllokoi për disa muaj, kamikazi i tij, i cili është edhe njeriu që ka firmosur të kundërten në relacionin drejtuar ministrit, tashmë zbaton udhëzimin e ministrit, ku orjenton përfaqësuesit e drejtorive rajonale që të fillojnë procedurat për përgatitjen e të gjithë dokumentacionit zyrtar për dhënien me qira të ambjenteve të kontrollit fizik, nën administrimin tuaj, konform VKM nr.54, dt 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve të pricedurës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore, të ndryshuar.

Ky është një akt i pastër korrupsioni dhe shkelje e ligjit sepse ekzistojnë të gjitha provat, që nga relacioni, që nga firma, që nga bllokimi i ish-drejtorit dhe që nga nxitimi i drejtorit të ri për ta bërë fakt të kryer.

“CNA”