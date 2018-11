Skandali/ Berisha publikon dokumentat e falsifikimit të provimit për Komisar

Ish-Kryeministri Sali Berisha ka bërë publike sot me dokumente një skandal ku është përfshirë zv/drejtoresha e Policisë së Shtetit, Aida Hajnaj.

Sipas ish-Kryeministrit, vendimi për anulimin e provimit të Komisarëve në Policinë e Shtetit është i falsifikuar.

Dokumentet e faktojnë këtë gjë.

Denoncimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Falsifikime firmash, mashtrime mafioze nga narkodrejtori i narkopolicisë për provimin e Narkokomisarëve!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital dhe dokumentat e tij.

“Pershendetje Doktor. Me erdhi nje i njohur. E kishte kontaktuar nje polic, mik i tij, ne lidhje me anulimin me heret te testimit per gradat e policise (besoj). Anulimi qenka bere me firme te Aida Hajnaj, zvdrejtore e pergjitheshme. Por sipas ketij personi, disponon dokumentacion qe ajo ka qene jashte ne diten kur ka nenshkruar anulimin. Pra ka falsifikuar.

akti i nenshkruar ka ne tekst qe komisioni eshte mbledh me date 3.nga tims del qe eshte kthyer me date 3 ne koken e dok eshte vene data 5”.