Shkodra dhe Postriba të njohin mirë, Ditmir…

Deputeti i PD për Shkodrën, Bardh Spahia ka reaguar pas disa takimeve që ka zhvilluar në disa zona të qytetuit veriro, ministri i Jashtëm, Ditmir Bushatinë.

“Shkodra dhe Postriba të njohin mire Ditmir, e din kush je dhe çfarë përfaqëson, në të kaluaren dhe sot”, shkruan Spahia në një shënim në rrjetet sociale.

Postimi i tij i plotë i Spahisë

Neokomunisti, ministri me i paafte, ministri i votave kunder SHBA, ministri i pazareve me trojet dhe detin shqiptar, ministri mbrojtes dhe garant i krimit viziton dhe kerkon mbeshtetje ne dy vendet me antikomuniste, Postribe dhe Shkoder.

Shkodra dhe Postriba te njohin mire Ditmir, e dine kush je dhe cfare perfaqeson, ne te kaluaren dhe sot. E ardhmja e Shkodres dhe mbare Shqiperise i perket rinise, njerezve punetor e te ndershem, intelektualeve dhe patrioteve dhe jo sojit tuaj. Vota per ty dhe partine tende eshte vote per krimin.