Revolta ndaj ministrit/ Berisha: Protestuesit gjuajnë me vezë Dam Hajdutin, policia e fut nga dera e halesë

Për protestën e mbrëmjes së sotme, të pronarëve të banesave të Unazës së Re para Top Channel, ka reaguar edhe ish-kryeministri Sali Berisha.

Sipas Berishës, protestuesit i kanë prerë rrugën dhe gjuajtën me vezë Dam Hajdutin, ndërsa policia e futi në studiot e Top Channel, nga dera e halesë.

Reagimi i plotë i ish-Kryeministrit Berisha

Protestuesit i bllokojne hyrjen te Top Channel, Dam Hajdutit, policia e fut me makine te saj nga dera e pasme e nderteses pra nga dera e halese. Ata e perzene me bishte nen shale, e gjuajne me veze dhe domate.

Nderim qytetareve qe me guxim po mbrojne shtepite e tyre dhe i treguan banditit vendin.

Qindra qytetarë të Tiranës, i kishin zënë rrugën ministrit dhe me pankarta në duar, i prenë rrugën eskortës, duke hedhur parulla “qeveri hajdute”, për dëmshpërblimin e tyre.

Shoferi i Gjiknurit u kërkoi protestuesve të hapin rrugën, por ata, duke e futur në mes makinën e ministrit, nuk pranonin të lejonin qarkullimin, ndërsa qetësuan shoferin dhe shoqëruesin e tij duke i thënë: Rrini të qetë

Në këto rrethana, ministri Damian Gjiknuri detyrohet të futet nga mbrapa hyrjes fshehurazi, si “hajdut” me makinë policie.

