Reagon ish-Presidenti: Rama shfrytëzon pushtetin dhe ekranet kundër qytetarëve të pambrojtur

Ish-Presidenti Nishani ka reaguar në një shënim në faqen e tij në Facebook pas protestës së sotme tek parlamenti të banorëve të Unazës së Re dhe ka akuzuar kreun aktual të qeverisë se, “po shfrytëzon pushtetin, shtetin dhe institucionet që i ka marrë me pameritë, përgojon dhe akuzon me shërbimin e turpshëm të ekraneve, qytetarët e thjeshtë me emra”.

“Qytetarët nuk janë në parlament, ata nuk kanë në dispozicion media, ekrane, spekulantë mediatikë”, shkruan ish-Presidenti.

Postimi i plotë i ish-Presidentit Nishani

Personi që mban sot postin e Kryeministrit në formën më të ulët shfrytëzon pushtetin, shtetin dhe institucionet që i ka marrë me pa meritë, përgojon dhe akuzon me shërbimin e turpshëm të ekraneve, qytetarët e thjeshtë me emra.

I paturpëshmi përfiton se qytetarët e thjeshtë që ai përmend nuk kanë mundësi ti përgjigjen paturpësisë së tij.

Qytetarët nuk janë në parlament, ata nuk kanë në dispozicion media, ekrane, spekulantë mediatikë.

Po mirë, ja paska 5-6 persona që duan të abuzokan sipas këtij kryeministri (që gënjeu për avionët e drogës, që gënjeu për kanabisin anekënd vendit, që gënjeu për vidieon e Xhafës, që gënjen çdo vit për rroga e pensione), po ata 350 të tjerë që ju premtua, ju mor vota për të legalizuar shtëpinë e tani me pushtetin që ju mor atyre po ju grabitet shtëpia dhe prona?!

Qytetarët nuk mund të mashtrohen dhe shkelen më!

Shikoni, nje grup i vogël narkodeputetësh që duartrokasin logorenë burracake të kryerilindësit përballë urrejtjes së furishme të popullit para parlamentit.