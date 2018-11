Reagimi i Vasilit: Kryeministri që e mbyti Shqipërinë me drogë, qan për Lleshin në Kuvend

Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-ës, Petrit Vasili ka komentuar fjalimin e kryeministrit Edi Rama në Kuvendin e Shqipërisë për mosdekretimin e Sandër Lleshaj si ministër i Mbrotjes.

Vasili shprehet se Rama është i prekur shpirtërisht për Lleshaj, ndërkohë që në kohën që Shqipëria u pagëzua si Kolumbia e Europës nuk kishte asnjë reagim.

“Kryeministri i plagosur shpirterisht qan per Lleshaj ne kuvend.

Kryeministri qe nuk vuri kujen se Shqiperia u mbyt me droge dhe u pagezua si Kolumbia e Europes,apo qe eshte vendi i pare ne Europe per emigrimin e femijeve,apo qe u rikthye ne listen e zeze te vendeve qe pastrojne para,apo qe krimi i organizuar dhe dhjetra banda jane sheshit neper Shqiperi sot: vuri kujen ne mes te parlamentit e qan e qan aq fort per lleshajn“, shkruan Vasili.

Postimi i Vasilit

Duket nje qarje qe shkon pertej kushtetutes,nje qarje, qe i del nga zemra,nga shpirti dhe nga trupi..

Mbaje veten kryeminister se le nam mos ngaterro punet e shtetit me punet e shpirtit.