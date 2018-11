Reagimi i fortë i Vasilit ndaj Ramës: Kryeministri derdimen e konsideron Kushtetutën PPP

Kryetari i Grupit Parlamentar të LSI, Petrit Vasili ka akuzuar kreun e qeverisë Edi Rama se po keqpërdor Kushtetutën.

Postimi i plotë i Vasilit në Facebook

Kryeministri, qe e di kushtetuten PPP (koncesion).

Kryeministri foli dje ne parlament ne emer te kushtetutes, kuptohet aq sa ja pret atij si shkellepak, per keto pune.

I dha medemek kohe presidentit qe te reflektonte?!

Po ku e gjeti kete kohe kushtetuese ky derdimen qe e jep dhe e merr?!

Apo e konsideron kushtetuten PPP (koncesionin) e radhes qe e gris,e shqyen dhe e ben si te doje vete.

Apo do beje po vete edhe Gjykaten Kushtetuese?

Po kur zgjodhi me 69 vota Arta Markun e harroi kushtetuten?

Po pse e harroi ky kushtetuten,kur i beri thirrje policise te hidhte uniformen e te bente vota per te,apo kur bente prokurorin paralel per audiopergjimin e Agron Xhafes??

Ky po flet gjoja edhe ne emer te votave qe gjoja paska fituar.

Po cilave vota ?

Atyre qe keshilli i Europes deklaroi se mbi 20% ishin blere.Apo te atyre votave qe i ka grabitur me kriminele, qe kane dale sheshit nga pergjimet e prokurorise.

Ky kryeminister ka lidhje me kushtetuten aq sa nje grope septike me nje salle operacioni.