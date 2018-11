Rama, fund si autokrat, në burg, i arratisur ose…

Nga Kastriot Islami

Shqipëria është vendi më i varfër, më i korruptuar dhe më i inkriminuar në Europë dhe ka numrin më të lartë të azilkërkuesve në vendet e BE gjatë periudhës 2013-2018. Kryeministri më diletant i Ballkanit që çdo ditë po sheh gjithnjë e më qartë dështimin e plotë të qeverisjes së tij si askush tjetër në këto 27 vjet kërkon të dalë nga kjo vorbull me sjellje e veshje perverse, dhe deklarime delirante e batuta banale.

***

Ishpiktori-Kryeministër, pasi ka mbaruar në Rostok të Gjermanisë ekspozimin e zhgarravinave të lyera me bojra gjatë takimeve zyrtare nga që nuk i duron dot interlokutorët e tij ftuar në takime zyrtare, paska deklaruar në TV gjerman ARD, se “është kryeministri më i mirë gjatë të gjithë kohrave në Shqipëri”??!!!…Minimalisht mund të thuhet se kjo është një deklaratë prej deliranti që ka bërë për të qeshur të gjithë ata që e kanë dëgjuar. Një ëndërr që as vetë nuk e beson. Batuta e marrëzisë së radhës. Zullumi of the Day që nuk duhet ti jepet asnjë rëndësi për të mos zhvendosur vëmendjen nga hallet e shqetësimet reale të qytetarëve

***

Aktualisht autokrati shqiptar më i korruptuar i Ballkanit adhuron stilin anadollak por me veshje e fasadë perverse dhe sjellje anarshiste. Autokrati anadollak e pervers shqiptar, më i korruptuari i Ballkanit s’është gjë tjetër veçse një përzierje e një “gallosheje të vjetër puniste” në përmbajtje, me një fasadë prej deliranti anadollak që prezantohet në publik me retorikë perverse e batuta të vjetra banale.

***

Autokratët “modernë” s’pranojnë ti quash autokratë. Ato pretendojnë dhe shtiren si demokratë të vërtetë. Ata në mënyrë delirante e anadollake vetëpërcaktohen si më të mirët dhe madje i japin vetes të drejtën ti cilësojnë kundërshtarët e tyre inferiorë, të paligjshëm e me lloj epitetesh të tjera ofenduese. Ata i akuzojnë kundërshtarët e tyre si tradhtarë, fundërrina të kazanit, rrota-kadrinjshë, shpellarë. Sepse ata mendojnë që në emër të demokracisë ata mund të thonë çfarë të duan, madje mund të justifikojnë të gjithë etiketimet për kundërshtarët me retorikën e tyre banale e perverse.

***

Autokratët anadollakë e perversë janë ekstremist të korruptuar. Synimi i tyre kryesor është pasurimi i paligjshëm dhe vjedhja me CD mjet e mënyrë e pronës dhe fondeve publike. Autokratët modernë janë të bindur se jetëgjatësia e tyre në pushtet lidhet ngushtësisht me madhësinë e pasurisë e paligjshme. Për të siguruar pasuri të cilën kërkojnë ta rrisin çdo ditë, autokratët modernë përdorin jo vetëm shtetin por ata përmes shtetit krijojnë lidhje korruptive e klienteliste me bizneset e mëdha të cilave ju shpërndajnë një pjesë të pasurisë kombëtare duke u bërë njëkohësisht bashkëaksionerë me ta.

***

Autokratët anadollakë e perversë herët e vonë, për të përjetësuar pushtetin e tyre personal përfundojnë të lidhur ngushtë me bandat e krimit dhe klanet mafioze. Të cilat i bëjnë pjesë të qeverisjes së tyre dhe përmes të cilëve kërcënojnë qytetarët duke dobësuar sigurinë njerëzore. Meqenëse kanë shumë frikë nga kriminelët, ata i konsiderojnë ata si shokët më të mirë dhe i mbajnë gjithnjë shumë afër, duke mos kursyer as ti tradhtojnë e deri ti eleminojnë nëse ata bëhen pengesë për përjetësimin e pushtetit të tyre personal.

***

Streha e fundit e autokratëve anadollakë e perversë është gjithnjë cënimi i interesave kombëtarë për të mbajtur e forcuar pushtetin personal, madje shkojnë aq larg sa që veprimet e antikombëtare përpiqen ti shesin me një retorikë të rrezikshme nacionaliste.

***

Fundi i autokratëve anadollakë e perversë është i njëjtë për të gjithë. Burgosja, arratisja por ka fatkeqësisht edhe raste kur ata përfundojnë të ndëshkuar nga vetë qytetarët.