Pse Rama e liroi Ndokën, si e kërcënoi pesë ditë më parë se do të fliste, mesazhi

Vetëm pesë ditë më parë u bë public mesazhi kërcënues që Ndoka kishte dërguiar në adresë të Ramës. Mesazhi ishte i qartël në rast se ai nuk e lironte, atëhere ai do të fliste. Kjo e ka bërë Ramën dele përballë të fortëve që pasi arrestohen, menjëherë lirohen. Kjo ka nodhur edhe sot me ish deputetin e PS, Ndoka.

Lirohen nga burgu dy ish-deputetët e PS-së Arben Ndoka dhe Arben Cuko, të cilët u arrestuan në sajë të operacionit ‘Vol-Vo4’.

Mësohet se gjykata i ka caktuar atyre masën e sigurisë ‘arrest shtëpie’. Ndërkohë që grupi i Avdylajve nga Shijaku është lënë në burg.

Njoftimi i Policisë për arrestimin e Arben Çukos në 22 tetor 2018:

Policia e Shtetit ka ekzekutuar urdhër arrestin e Gjykatës së Krimeve të Rënda për ish-Drejtorin e Përgjithshëm të Burgjeve A. Ç. A. Ç. dyshohet se është i përfshirë në korrupsion pasiv, gjatë kohës që ushtronte detyrën e Drejtorit të Burgjeve. Urdhër arresti u ekzekutua të dielën pasdite dhe aktualisht A. Ç, është i ndaluar në ambientet e Drejtorisë së Policisë së Tiranës.

Njoftimi i Policisë për arrestimin e Arben Ndokës:

Policia e Shtetit ka ekzekutuar urdhrin e arrestit për shtetasin A. N., 46 vjeç, nga Lezha, për të cilin Gjykata e Krimeve të Rënda ka caktuar masën “Arrest në burg”. Ai dyshohet për veprat penale “Falsifikimi i dokumenteve”, Falsifikimi i vulave, stampave ose i formularëve”, “Shpërdorimi i tokës”, në kuadër të një grupi kriminal, të përfshirë në tjetërsim tokash. Hetimi disa mujor ka mbledhur prova dhe se ky grup kriminal dyshohet si i implikuar në abuzimet me troje shtetërore në zonën e Lezhës dhe Kurbinit, përmes falsifikimit të dokumenteve e vulave etj.

Në mars 2018, Policia e Lezhës hetoi një grup kriminal që dyshohej se ishte lidhur me abuzimet toka e troje në zonën e

Shëngjinit dhe ndaloi 12 persona, mes tyre edhe Kryetari i Bashkisë Lezhë, ndërsa 11 u shpallën në kërkim. Ata në bashkëpunim me njëri-tjetrin akuzohen se kanë falsifikuar, tjetërsuar dhe përvetësuar 234,548 m2 tokë shtetërore ranishte në zonën bregdetare Shëngjin, Lezhë.

Megjithë provat e forta të paraqitura nga Policia dhe Prokuroria, Gjykata e Shkallës së Parë Lezhë dhe Gjykata e Apelit Shkodër, ndryshuan masat për një numër të konsiderueshëm shtetasish, mes tyre edhe Kryetari i Bashkisë Lezhë, si dhe 2 shtetas të ri-shpallur në kërkim.

Gjithashtu disa ditë më parë, Policia e Lezhës goditi një tjetër grup prej 11 ish-zyrtarësh të Hipotekës, aktiviteti i të cilit dyshohet se lidhet me tjetërsimin e tokave në këtë qark.

Si Ndoka e kërcënoi Ramën

Paraditen e së Martës, Altin Avdyli, i konsideruar si një ndër drejtuesve të bandës kriminale të Shijakut, deklaroi para medias “Rroftë Partia Socialiste, rroftë Dako, aty i qaj hallet”.

Kjo thirrje, e realizuar pak para nisjes së seancës në Gjykatën e Apelit për Krime të Rënda, nuk është thjesht një mesazh për konsum mediatik-ajo është më shumë një mesazh, drejtuar kryeministrit dhe bashkëpunëtorëve të tij të ngushtë që, nëse nuk i nxjerrin nga burgu, ata do të flasin për lidhjet e tyre me pushtetarë.

Në mënyrë të njëjtë, por pa bujë, mesazhe të ngjashme i ka dërguar nga burgu Edi Ramës edhe Arben Ndoka. Ish-deputeti i Lezhës, aktualisht i arrestuar në kuadër të hetimeve për grupin Avdulaj, e konsideron Edi Ramën si përgjegjësin për prangosjen e tij. Nëpërmjet kanaleve të ndryshme të komunikimit, Arben Ndoka ia ka bërë të qartë kryeministrit se, sa më shumë që ai do të qëndrojë në burg, aq më shumë do të shtohen shanset që ish-deputeti të tregojë për lidhjet e Edi Ramës me grupe kriminale.

Pak javë më parë, Rexhep Rraja, djali i deputeti socialist të Krujës, Rrahman Rraja, me pranga në duar i përcolli një mesazh publik kryetarit të opozitës, Lulzim Basha: “Do e shohi Basha se si do të dalë në zgjedhjet në Krujë”, deklaroi para medias djali dhunues i deputetit.

Por, më shumë se sa për Bashën, mesazhi ishte për Edi Ramën, për të cilin familja Rraja dhe vetë djali dhunues, janë angazhuar me të gjitha mjetet dhe mënyrat për të siguruar vota për Partinë Socialiste. Ndaj, nëse Rexhep Rraja do të qëndrojë gjatë në burg, Edi Rama do të ketë pasoja politike në zgjedhjet e ardhshme për drejtuesit vendorë.

Këto mesazhe që i mbërrijnë Edi Ramës nga ish-bashkëpunëtorët e tij, sot të burgosur, janë dëshmi e qartë e bashkëqeverisjes së Rilindjes me eksponentë të krimit të organizuar.

Tashmë që Edi Rama dhe qeveria e tij po tenton, pa shpresë, të shkëpusë lidhjet me krimin që ka marrë shumë pushtet, ai po përballet me reagimin e tyre.

Duket si konflikte mes ortakërive, të cilat në pjesën më të madhe të rasteve kanë pasoja të rënda për të dyja palët-si për pushtetarët që u mbështetën tek kriminelët për të siguruar vota, ashtu edhe tek grupet kriminale, të cilët, pasi siguruar vota për Rilindjen, tashmë kërkojnë dhe marrin haraçin e madh në tendera publikë.