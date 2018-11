Qeveria po punon që këto breza fëmijësh të mos edukohen dhe të mos arsimohen

Xheml GJUNKSHI

Qeveria me politikat e saj po punon, qe keto breza femijesh te mos edukohen dhe te mos arsimohen.

Para dy javesh ngrita nje shqetesim per nje rast te paprecedent ku nje mesuese ne nje zone shume te thelle malore te Dibres, ne Selishte pushohet nga puna. Arsyeja, vetem sepse kjo mesuese si nene se bashku me prinderit e nxenesve kerkojne qe femijet e tyre vazhdojne shkollen aty ku kane qene.

Eshte mbyllur shkolla ne Qafemurre dhe eshte transferuar ne Lunare.

Jemi perballe fakteve:

1. Sa me ahume femije te paarsimuar, asnje perpjekje nga ana e qeverise, megjithese shkolla ka mbi dy muaj qe ka filluar.

2. Largimi nga puna i mesuesve te arsimuar dhe te kualifikuar, me nje pervoje te gjate ne fushen e mesimdhenies.

3. Emerimet ne detyrat e mesuesve si mesues partie (pa arsimin perkates).

Me poshte po ju percjell mesazhin e mesueses se pezulluar se bashku me vendimin perkates.

Pershendetje z Gjunkshi.

Nxenesit e shkolles Qafemurre jane ende pa mesim .Prinderit e zones tone enden prej dy muajsh sa ne Bashki sa ne Prefekture sa ne DAR dhe askush nuk po ju jep zgjidhje.

Ditet po kalojne dhe problemi sa vjen e behet me i nderlikuar pasi dje u shkarkua dr e dar Diber dhe puna mund te zvarritet edhe me shume.