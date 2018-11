Pse nuk arrestohet Dako? PD: Dosja 339 po mbahet e kyçur në sirtarët e prokurorisë nga Edi Rama

Deputetja e PD, Albana Vokshi në një dalje për mediat ka kërkuar arrestimin e kreut të Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako. Vokshi nuk kursen akuzat ndaj Ramës, teksa shprehet se është ai që po mban të kyçur në sirtarët e prokurorisë provat që mund të çojnë në burg Dakon.

Deputetja e PD, e cilëson iligjetime qeverinë aktuale dhe Ramën kryeministër të paligjshëm. Vokshi thekson se dosja 339 është prova që zbulon se zgjedhjet e 2017-ës janë blerë.

“Dosja 339 që Edi Rama po e mban të kyçur në sirtarët e prokurorisë është prova që mund të çojë në burg Vangjush Dakon dhe bandat e Durrësit. Dosja 339 kanë faktuar që Vangjush Dako është në komunikim të vazhdueshëm me bandat para dhe pas zgjedhjeve. Shqiptarët nuk votuan të lirë, por u shantazhuan dhe kërcënuan nga bandat.

Dosja 339 është ajo që faktuan vëzhguesit ndëkombëtar që vota në Shqipëri u ble. Vangjush Dako duhet të arrestohet menjëherë, çdo ditë në liri ai shkatërron provat dhe manipulon dëshmitarët i ndihmuar nga kryeministri Edi Rama. Dosja 339 tregon pa hezitim që zgjedhjet në vitin 2017 u blenë bashkë me krimin. Rama është kryeministër i paligjshëm. Në Shqipëri nuk do të ketë as drejktësi as luftë kundër krimit, asnjë zhvillim normal pa ndëshkuar krimin elektoral qqë mban në pushtet qeverinë iligjitime të Edi Ramës”, tha Vokshi.

Deklarata e plotë e deputetes Albana Vokshi

Përgjimet e dosjes 339 kanë faktuar se Vangjush Dako është në komunikim të vazhdueshëm me bandat para, gjatë dhe pas zgjedhjeve, duke shkëmbyer me pasuri dhe pushtet votat e blera për tepsinë e Edi Ramës.

Dosja “339-a” është faktimi i asaj që panë vëzhguesit ndërkombëtarë të zgjedhjeve, kur raportuan se vota në Shqipëri u ble, se qytetarët nuk votuan të lirë dhe votuesit u kërcënuan dhe u shtrënguan nga bandat, siç është rasti i Durrësit.

Faktet e krimit elektoral të Vangjush Dakos janë të qarta dhe për këtë krim ai duhet të jetë në burg! Vangjush Dako duhet të arrestohet pa vonesë.

Çdo ditë në liri ai shkatërron prova dhe manipulon dëshmitarët, i ndihmuar plotësisht nga kryeministri i vendit Edi Rama.

Dosja “339” vërteton pa asnjë dyshim më :

-Se zgjedhjet e 2017-ës u blenë bashkë me krimin,

-10-15 deputetë u blenë nga krimi,

-Se ky Parlament është i paligjshëm dhe

– Se Edi Rama është një kryeninistër i paligjshëm dhe provat për këtë Prokuroria i ka në dosjen “339”!

Në Shqipëri nuk ka për të patur as drejtësi, as luftë kundër krimit dhe asnjë zhvillim normal pa u ndëshkuar krimi elektoral që mban në pushtet qeverinë ilegjitime të Edi Ramës!