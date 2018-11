Pse kandidati i Ramës ka ndryshuar mbiemrin dhe çfarë pozicioni mban? Meta nuk e dekreton

Skandali duket se nuk priti sa të fillojë detyrën e re Ministri i Brendshëm, i zgjedhur me nxitim nga Kryeministri Rama. Kandidati për ministër ka një handikap që i ka “shpëtuar” syrit të Kryeministrit Edi Rama, i cili ka nxjerrë në Twitter propozimin e tij. Të shohim nëse do i shpëtojë edhe Presidentit Ilir Meta, apo nëse dhe ky i fundit me vetëdije do të vendosë të mbyllë njërin sy para të kaluarës së errët të ministrit të skandaleve të rradhës.

Sandër Lleshi, gjenerali i ushtrisë i propozuar për ministër dhe në pritje të dekretimit, në fakt quhet Sandër Lleshaj. Po flitet këto ditë mbi këtë gjeneral, se si është vlerësuar nga Ismail Kadare apo si ka kryer me dhjetra kurse në Gjermani, që e bëjnë të ketë cilësi dhe prirje të veçanta perëndimore. Por kush është ky person në të vërtetë? Çfarë gjeneralitetesh ka?

Sandër Lleshaj, i biri i Ndues dhe i Davës, ka lindur në Mirditë në 25 Janar 1963, i martuar, baba i dy fëmijëve dhe bashkëshortja, ashtu si gjithë familja e tij, kanë mbiemrin Lleshaj.

Atëherë përse ky gjeneral paraqitet dhe prezantohet kudo me emrin dhe mbiemrin Sandër Lleshi, kur autoritetet që vetë pretendon se do drejtojë, e kanë identifikuar si person me mbiemër tjetër, dhe jo atë që Kryeministri e propozoi për Ministër të Brendshëm?!

Mbetet për t’u parë veprimet e ardhshme të Presidencës, pasi ky mund të shënojë rastin e parë deri më sot, kur Presidenti kthen me të drejtë propozimin e Kryeministrit për shkaqe procedurale, deri në verifikimin e saktë të identitetit të një kandidati për ministrinë më të rëndësishme të kabinetit qeveritar, atë përgjegjëse direkte për rendin publik.