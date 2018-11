Protestuesit zbrapsin policinë, qytetarët-Ramës: Nuk na përçan dot siç përçave artistët për Teatrin

Protestuesit në Unazën e re ja kanë dalë që të zbrapsin kordonin e policisë që ishte vendosur në zonë.

Qindra banorë, me përkrahjen edhe të deputetëve të PD-së ja kanë dalë që të protestojnë dhe të bllokojnë rrugën.

Me urdhër të Edi Ramës në zonën e Unazës së re, pasditen e sotme janë dislokuar qindra policë ku mes tyre ka dhe forca speciale.

Protestuesit e Unazës së re i kanë bërë thirrje kryeministrit Edi Rama që të mos lodhet kot, pasi nuk do të mund t’i përçajë qytetarët ashtu siç bëri me aktorët e Teatrit Kombëtar.

Sipas protestuesve të vetmit banorë që kanë marrë legalizimin janë të Partisë Socialiste, ndërsa ata pa parti ose me partitë opozita re nuk janë legalizuar.

‘Edi Rama mos u lodh kot, sado miliona të na japësh nuk na përçan dot. Nuk na përçan, sepse u mësove me artistët tek Teatri, ku ndave Robert Ndrenikën me shokë. Atyre ju dhe para dhe i përçave por neve nuk na përçan dot.