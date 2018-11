Protestuesit-Veliajt: “Do të veshim me fustan siç bëmë me Damian Gjiknurin”!

Banorët e zonës së “Astirit” te Unaza e Re vijojnë protestën kundër prishjes së banesave dhe bizneseve të tyre.

Protestën e sotme, u provokua edhe nga një “argument” më shumë, nga deklaratat fyese e kryebashkiakut ët Tiranës Erion Veliajt, ku i etiketoi protestuesit si “shpellarë”.

Gjatë protestës së sotme, një protestuese ka djegur fotografinë e kryebashkiakut, ndërsa paralajmëroi se, “Fotografinë e Erionit e dogja, nuk e dua më për kryetar bashkie, çe do, 5 vota nga shtëpia ime, dhe na nxjerr rrugëve. Do të protestojmë deri në vdekje, atje brenda le të më zërë, deri në fund”.

Një tjetër protestues i irrituar ka “kërcënuar” dhe paralajmëruar kryebashkiakun, kur u shpreh se, “Do të veshim me fustan siç bëmë me Damian Gjiknurin mbrëmë… Eja, eja këtu bashkë me ne”.

Protesta e sotme e banorëve të zonës së “Astirit” te Unaza e Re ka përfunduar pas rreth dy orësh. Banorët kanë njoftuar se protesta e radhës do të mbahet nesër neser.

