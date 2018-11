Protestuesit shpërthejnë ndaj deputetes së PS: Ku je Gjylameti, erdhe si qen të na kërkoje vota, tani fshihesh!

Banorët që po protestojnë tek Unaza e Re kanë lëshuar thirrje me megafon duke kërkuar ata pushtetarë që duhej të ishin sot pranë tyre, duke filluar nga deputetja e PS, Blerina Gjylameti.

“Ku je deputete Gjylameti?! Ku je?! Erdhe si qen për të na kërkuar vota! Ne e duam rrugën, nuk jemi kundër rrugës, por na dëmshpërblemi 100%. Thjesht mungon vullneti, se kjo mund të bëhet.

Ku je, o Avokate e Popullit?! Ku je o Shoqëri Civile?! Ku jeni?!

Protestuesi me megafon ka njoftuar se protestës së tyre i janë bashkuar sot protestuesit që mbrojnë Teatrin Kombëtar dhe i ka falenderuar ata. Edhe ne do ta mbrojmë Teatrin, ka thirrur ai në megafon.

Që në orët e para ka nisur protesta e banorëve të Tiranës që banojnë në dy krahët e rrugës nga Pallati me Shigjeta deri tek Sheshi Shqiponja, aty ku do të zhvillohet projekti për zgjerimin e rrugës që paraprihet nga shembja e 317 godinave, shtëpi dhe biznese.

Banorët kanë shënuar sot ditën e tetë të revoltës ndaj qeverisë dhe bashkisë së Tiranës. Ata nuk kanë lejuar kalimin e autojeteve dhe kanë debatuar me shoferët e disa mjeteve që kanë tentuar të anashkalojnë protestën e tyre.

Protesta e banorëve mbështetet nga opozita. Kryetari i PD-së Lulzim Basha u takua dje me shumë prej tyre.

Noka: Banorët kërkojnë kompensimin, Erion Veliaj të vijë t’i dëgjojë!

“Asnjë nga këta banorë nuk është kundër ndërtimit të rrugës, ata po protestojnë se po nxirren në rrugë. Ata kërkojnë të vlerësohen e të kompensohen e të mos nxirren në rrugë.”

Ky ishte qendrimi i deputetit të PD, Flamur Noka, lidhur me protestën që po zhvillojnë sot banorë të Unazës së re në Tiranë që preken nga projekti i zgjerimit.

“Erion Veliaj të mos i bëjë dëgjesat me stafin e tij, tha Noka, por me këta banorë që kanë probleme.”

Banorët kanë ngritur një komision nismëtar për protestën dhe PD-ja është në mbështetje të tyre.

Erion Veliaj kujdeset të gjejë strehë për qen, kurse për këta banorë asgjë. Kjo është çnjerëzore.”

Ndërkohë, drejtuesi i lartë i LSI, Endrit Braimllari i ka bërë thirrje Edi Ramës që të vijë të përballet me banorët.

“Edi Rama të vi të përballet me banorët dhe jo të fshihet skutave si frikacak. Qytetarët duhet të dëgjohen, shkruan Braimallri në një postim ne rrjetin social facebook.

Jemi pro zhvillimit të zonës por duhet transparencë dhe konsultë publike. Duhet gjetur zgjidhje për këto banorë që kanë 28 vite që paguajnë taksat.

Pse ka frikë Edi Rama të përballet me banorët e Unazës së Re?!”, shkruan ai.