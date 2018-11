Pro-perëndimori Basha do ta shkërmoqë qeverisjen Rama

Nga Qamil Gjyrezi

Po ndiqja para disa ditësh emisionin “Opinion” dhe po e dëgjoja për herë të dytë Lulzim Bashën, që deklaroi haptas. “Jam formuar në perëndim dhe ja kam kushtuar jetën luftën kundër krimit”. Kjo deklaratë shumë e fortë më krijoi një bindje të plotë për Lulzim Bashën, për formimin e tij politik dhe progarmin e tij opozitar dhe qeverisës. Edhe unë kam këtë ide për politikën pro-perëndimore, e cila ka në themel luftën me krimin në të gjithë historinë e saj. Basha në këtë emision deklaroi se: “Këto regjime, si i Ramës do të marrin fund”!

Ndër të tjera në fund të intervistës deklaroi se “Na pret një punë e madhe”. Në realiet për të shkërmoqur këtë gjoja bashkëqeverisje të Ramës, para opozitës del një punë e madhe, mbasi janë sisteme politike të ndërlikuara, që bashkëpunojnë me krimin dhe qeverisin me krimin, por përpiqen të tregojnë anën e jashtme, të pikturuar me elemtë formal dhe deklarta pa vlerë.

Edhe propozimi për zgjedhje lokale dhe kombëtare në Qershor, është një propozim pro-perëndimor real që Zoti Basha që i bëri Edi Ramës.

Kriza politike, ekonomike dhe shteti i krimit, largohen nëpërmjet zgjedhjeve të lira me votën e elektoratit dhe me debatin dhëmb-për dhëmb me kundërshtarin politik.

Dekalarat e Bashës dhe opozitës, janë një politikë “dhëmb-për dhëmb”, në media dhe kudo, që po japin rezultat.

1.Politika pro-perëndimore dhëmb për dhëmb dhe dorëheqja e Xhafës-“Babale politikës”.

Nga dorëheqja e Xhafës, duan të përfitojnë të gjithë, media, individë të interesuar për të krijuar “tymnaja”, biles edhe vetë Rama. Një fakt duhet theksuar që goditjen më të madhe ja dhanë investigimet e opozitës, dhe deklaratat e Zotit Basha. Me të vërtetë u ironizua “Babale politika”, por e menduar dhe e thënë thjeshtë, si mund të qëndronte në politikë, një ministër me të vëllaun që akuzohej për trafik droge, pavarësisht loajrave të ish-ministrit të brendshëm Xhafa, për ta ekstraduar në Itali.

2.Statusi në F.B. dhe deklaratat e zotit Basha

Statusi në F.B. dhe deklaratat e zotit Basha shprehin qartë dhe më japin besim, për një lider pro-perëndimor dhe ja ka kushtuar jetën luftës kundër krimit dhe ndërtimit të shtetit ligjor dhe qeverisjes në shërbim të njerëzve dhe të shtetit.

Zoti Basha shkruan: “Beteja për çlirimin e politikës, ekonomisë dhe shoqërisë nga krimi do të vazhdojë deri në fitore“.

Ai vazhdon se: “Largimi i Fatmir Xhafës, të vetmit ministër të brendshëm në Europë me vëllain trafikant droge, është një hap i rëndësishëm në betejën tonë për të pastruar politikën nga krimi. Me Fatmir Xhafën krimi vuri nën kontroll të plotë policinë dhe prokurorinë. Por largimi i tij është vetëm fillimi i shkërmoqjes së bashkëqeverisjes së Edi Ramës me krimin. Beteja për çlirimin e politikës, ekonomisë dhe shoqërisë nga krimi do të vazhdojë deri në fitore. Shqiptarët meritojnë një qeveri që punon për njerëzit”, shkruan Basha .

3.Xhafa i përdoruri radhës dhe i hedhuri i fundit i Ramës.

Po citoj një deklaratë të deputetit të P.D-së Ervin Salianji se: “Xhafa ishte i përdoruri radhës dhe i hedhuri i fundit i Ramës”. Personalisht si opinionist dhe politikan shpresoj të jetë i fundit dhe të mos ketë të njëjtin fat me Xhafën, Gjeneral Lleshi!

Në realitet Rama i përdor ministrat e tij për të mbështetur krimin dhe bandat. Këtë e treguan arrestimet e fundit. Për të blerë dhe intimiduar votuesit. Rama i ka vjedhur zgjedhjet e fundit, ky fakt është tashma vërtetuar. Rama i përdor ministrat kryesorë për të prodhaur para dhe pushtet politik, sic ishte rasti i Tahirit dhe Xhafës dhe i Beqajt. Pastaj zgjedh ministra edhe më të përuluar.

4.Takimi i opozitës në Manzës, krejt ndryshe nga “nudo-politika” e Ramës.

Takimi i opozitës në Manzë ishte krejt ndryshe me deklaratat për Nudot e Ramës në takimin e Lushnjës për dorëzimin e kartave të antarësisë.

Rama mendon se gjuha “anarkike” me kazanë dhe nudo do të ketë të njëjtin ndikim si donte Rama të kishte në zgjedhjet e fundit me elektoratin. Gjoja i veshur me tuta, ai mendonte se do të kishte ndikim pozitiv te njerëzit e përditshëm dhe me deklaratat reale për Nudot, mendon se me të vërtetë do ti “emocionojë” të rinjë si njeri i lirë. Biles shumë socialist të ndershëm ironizojnë veshjet e Ramës dhe nuk mendoj se deklaratat me “Nudo” do të kenë të njëjtin ndikim sic patën fotot Nudo të Ramës, disa vite përpara. Anarkive politike do ju vijë fundi dhe do të trimfojë politika, liberale me element konservatorë, të vërtetë, “herarkike” dhe real e opozitës.

Opozita sot në Manzë ju foli njerëzve për punët e përditshme, bujqësinë shqiptare që po vuan qeverisjen e Ramës dhe oligarkëve dhe diskutimet e elektoratit ishin të mbështetura në element tradicionalë dhe real që i shqetësojnë njerëzit, prindërit dhe rininë në vecanti. Deklaratat e zotit Basha dhe liderve opozitarë ishin të mbështetura ne fakte dhe transmetuan mesazhe optimiste për të ardhmen.

4.Radhën e ka Vangjush Dako!

Basha po vazhdon përplasjen “dhëmb për dhëmb” me deklarata në distancë, me Vangjush Dakon. “Basha deklaron se dosja 339 sapo ka nisur të zbulohet”.

Akuzat e kryeatrit të opozitës Basha, pritet t’i zbardhi prokuroria dhe mendoj se i larguari i radhës do të jetë Dako!

Me këto deklarata pro-perëndimori Basha, do ta shkërmoqi bashkëqeverisjen Rama, për një qeverisje për të gjithë Shqiptarët dhe të rinjtë që po largohen dita-ditës dhe një Shqipëri më të mirë të integruar.