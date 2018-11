Presidenti Meta jep arsyen pse nuk dekretoi Sandër Lleshin, lajthit Rama, ja çfarë thotë!

Presidenti Ilir Meta nuk e ka dekretuar Sandër Lleshin si Ministër të Brendshëm, ai thotë se nuk ka krijuar bindje për kanditaturën e Lleshit. Meta ka pritur Sandër Lleshin pasditen e sotme ku e ka njohur me vendimin. Burime për ‘Fax News’ bëjnë me dije se Meta e priste të premten Lleshin në takim. Arsyet e shkuarjes së tij 1 ditë me vonesë nuk dihen.

“Presidenti i Republikës, Sh.T.Z Ilir Meta nuk ka krijuar bindjen e plotë për t’i dhënë besimin kandidaturës së Z.Sandër Lleshaj si ministër i Brendshëm”, thuhet në njoftimin e shkutër të Presidencës.

Pas dorëheqjes së Xhafës Rama njoftoi se kishte emëruar gjeneral Sandër Lleshin në postin e ministrit të brendshëm. Meta dekretoi shkarkimin e Xhafajt, por jo edhe emërimin e Sandër Lleshit.

Në postin e ministrit të Brendshëm mbetet ende fatmir Xhafaj, shkarkimi i të cilit nuk miratua të enjten e kaluar nga Kuvendi i Shqipërisë.

Mos-dekretimin e Sandër lleshit presidenti duket se e paralajmëroi që ditën e djeshme, ku shprehej se vendimi i tij do të jetë kurajoz.

Ky vendim mund ta çojë presidentin në një përplasje institucionale me kryeministrin. Mosdekretimi i ministrit të ri eshte precedenti i parë në historinë e demokracisë në Shqipëri. Vendimi i presidentit do t’i bëhet i ditur kryeministrit, i cili duhet të paraqesë një emër të ri. Megjithatë çfarë ndodh pas këtij vendimi nuk është ende e qartë.

Ne nje njoftim te shkurter per media, Presidenca shkruan se Ilir Meta ka vendosur ta rrezoje propozimin.

Mbremjen e djeshme presidenti Ilir Meta e paralajmeroi ne SYRI.net se vendimi i tij do te ishte kurajoz.

Presidenti Meta u shpreh se ‘nuk është çështje shpatullash, por është çështje bindjesh, nëse nuk më bindin nuk do ti dekretoj’.

‘Kemi rastin e Italisë ku presidenti ka të njëjtat kompetenca, ku ai mendoi se një emër i propozuar si ministër ekonomie nuk e firmosi, pasi mendoi se rrezikonte ekonominë e Italisë. Askush nuk e detyron presidentit të firmosë një emër jashtë bindjes së tij

Në këtë drejtim unë përgjegjshmëritë e mia do ti ushtroj në mënyrë kurajoze dhe maksimale. Në këto momente Shqipëria është në luftë me krimin e organizuar, dhe kjo po e mban Shqipërinë larg BE-së.

Unë nuk paragjykoj askënd unë ushtroj përgjegjësitë e mia në mënyrë maksimale. Të gjithë ata që mendojnë se mund të ndikojnë në mënyra të ndryshme sipas interesit apo vlerësimit të tyre, duhet të jetë të qetë se unë nuk ndikohem nga asgjë, përveç detyrës që i takon presidentit për të qenë një institucion i përgjegjshëm’, deklaroi presidenti Ilir Meta në studion e SYRI.net.

Rama thërret ‘nën armë’ mediat e tij: Të sulmojmë dhe shantazhojmë Presidentin

Menjëherë sapo presidenca ka përhapur lajmin se kreu i shtetit, Ilir meta, nuk ka dekretuar Sandër Lleshin në postin e Ministrit të Brendshëm, i propozuar nga Edi Rama, ky i fundit ka angazhuar të gjithë mediat e tij të shpërthejnë ndaj presidentit.

Të gjitha mediat shqiptare të njohura nga të gjithë si të kapura dhe të paguara nga kryeministri, kanë filluar shantazhin ndaj Presidentit, vetëm pse ky i fundit me argumente Kushtetuese ka refuzuar të dekretojë Lleshin pasi nuk është bindur për të.

Më konkretisht, Tema, Shqiptarja.com, Panorama, BW dhe Top Chanel, kanë shpërthyer ndaj Metës.

Rama nuk lejoi Sandër Lleshin t’i shkojë në zyrë Presidentit

Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka vendosur te mos e dekretoje Sander Lleshin si minister te Brendshem, pas doreheqjes se Fatmir Xhafajt.

Por pas ketij vendimi jane mesuar detaje te reja me ate qe ka ndodhur gjate dites se djeshme dhe sot.

Burime nga presidenca kane bere te ditur se nje dite me pare, Presidenti Ilir Meta kishte ftuar ne zyren e tij kandidatin per minister, Sander Lleshin.

Por takimi nuk ishte realizuar, pasi sipas burimeve, kryeministri Edi Rama nuk e kishte lejuar Lleshin te shkonte ne presidence.

Takimi mes Sandër Lleshit dhe presidentit Ilir Meta ka ndodhur vetem pasditen e sotme.

Ne kete takim, presidenti Meta e ka njohur Lleshin me vendimin.

Rama-deputetëve të PS: Heshtni, do hakmerremi. Politika është shah

Sander Lleshi ka refuzuar ditën e djeshme t’i shkojë në zyrë Presidentit Meta me argumentin se do të takoj vetëm si ministër i dekretuar. Përgjigje që kishte formën e një shantazhi ndaj Presidentit për ta dekretuar.

I mbajtur peng nga Edi Rama në kryeministri deri sot kur u paraqit në Presidencë për tu njohur me vendimin e Presidentit që nuk ishte i bindur për ta dekretuar si ministër pasi sjellja e tij ndaj institucionit të presidentit, njëkohësisht kryetarit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare.

Menjëherë pas refuzimit Rama ka thirrur “nën armë” mediat e tij për ta sulmuar Presidentin. Pas denoncimit të kësaj skeme tashme bajate, Rama ka shpërndarë një sms për deputetet e tij, sms që është kujdesur të dalë në media si një kryeministër që ka mazhorancën dhe ndjehet i qetë.

Por gjithsesi në fund të sms del qartë Rama i vërtet. Shfaq panikun dhe betohet për hakmarrje. Ja çfarë shkruan:

Lutem asnjë koment për vendimin e Presidentit. Ne jemi shumica në detyrë, t’i dalim zot vendit dhe Kushtetutës. Duhet maturi dhe vendosmëri. Politika është shah, mos e harroni.