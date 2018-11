Policia, terror pas mesnate në Astir, arreston 50 banorë për protestën para Parlamentit

Numri i të arrestuarve në radhët e banorëve të Astirit pas protestës së djeshme përpara ambienteve të Kuvendit ka qenë shumë i madh.

Burime për Fax News bëjnë me dije se në total janë arrestuar më shumë se 50 persona, ndërsa policia ka qenë deri në orët e vona të mesnatës në zonën e Unazës së Re.

Protesta e pasdites së djeshme u shoqërua po ashtu me konfrontime mes banorëve dhe policisë, ndërsa nuk u kursyen as deputetët e PD-së të cilët ishin në mbështetje të protestuesve.

Derimë tani zyrtarisht nga Policia është njoftuar arrestimi i 11 personave, mes tyre dhe një minoren dhe një grua.

Më pas shoqërime me forcë pati edhe pas hedhjes së këpucës në drejtim të kreut të qeverisë Rama në ambientet e Spitalit të Traumës.

“Nga tërësia e veprimeve të para hetimore të kryera nga specialistët për hetimin e krimit, nën drejtimin e Prokurorisë u bë arrestimi në flagrancë i tyre dhe konkretisht:

-23Alban Ahmetcenaj, 36 vjeç;

– P. A., 17 vjeç;

– Fluturim Goleci, 30 vjeç;

– Rruzhdi Daci, 53 vjeç;

– Marsel Villari, 28 vjeç;

– Erjona Dozhani, 30 vjeç;

– Lulzim Dozhani, 45 vjeç;

– Dorjan Protoduari, 30 vjeç (i shpallur më parë në kërkim nga Kom. Pol. nr.6, për veprën penale “Organizimi dhe pjesmarrja në grumbullime dhe në manifestime të paligjshme”);

– Ali Nalic, 35 vjeç;

– Amarildo Sinanaj, 30 vjeç;

– Shpati Bilbili, 31 vjeç.

Të arrestuarit akuzohen për veprat penale “Plagosje e rëndë me dashje”, “Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe në manifestime të paligjshme”, “Prishje e rendit dhe qetësisë publike” si dhe “Goditja për shkak të detyrës””, thuhej dje në njoftimin e policisë.